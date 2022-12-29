Emekliye müjde! Yılbaşından sonra ek ödeme "Cumhurbaşkanı" Onay verdi! Son dakika kampanyası duyuruldu!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, emekli olan ve uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan kişilere yılbaşı sonrasında da yılbaşı öncesinde verilen olan kredi kampanyaları devam edeceği açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte nakit kredi başvurularında bulunabilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde alınacaktır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz kredi kampanyalarına kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden onay alabilirsiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kimliğinizle birlikte yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak emekli kredisi kullanacak olan vatandaşların daha önce bu bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olması ve emekli maaşları kamu bankaları üzerinden olmuyor olması gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere ödenecek olan bu kredilerde uygun faizlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 tl devlet kredi ödemesi verilecek.