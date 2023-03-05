Bora Akkaş Baba Olacağını Duyurdu! Oben Alkan 16 Haftalık Hamile

Geçtiğimiz ay 2 senedir aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da dünyaevine giren başarılı oyuncu Bora Akkaş sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi duyurdu. Baba olacağını açıklayan ünlü oyuncu güzel haber ile hayranlarını mutlu etti. Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan'ın 16 haftalık hamile olduğu bilgisine ulaşıldı ve müjdeli haber magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bebek haberinin geleceğe dair umutlu olmasını sağladığını açıklayan ünlü isim Bora Akkaş dikkatleri üzerinde topladı.

2023 senesinin şubat ayında yaklaşık olarak 2 senedir aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bora Akkaş mutlu birlikteliği ile göz kamaştırıyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden baba olacağını duyuran ünlü oyuncu müjdeli haberi paylaşması sonrasında magazinin en çok konuşulan ismi haline geldi. Yapılan paylaşım sonucunda çiftin ilk çocuklarını beklediği öğrenildi.

Bora Akkaş’ın eşi Oben Alkan paylaşmış olduğu fotoğrafta karnının belirginleştiğini gözler önüne serdi ve bir ultrason fotoğrafı da paylaşıldı. Bora Akkaş da aynı fotoğrafları kendi hesabından paylaşırken takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Oben Alkan ile Bora Akkaş çiftine tebrik mesajları yağdı ve ünlü oyuncunun takipçileri müjdeli haber ile büyük bir mutluluk yaşadı. Hazal Kaya, Nilperi Şahinkaya, Nursel Köse, Bartu Küçükçağlayan, Zeynep Bastık, Burcu Biricik, Akasya Türkmen, Ayşecan Tatari, Melis İşiten, Ahu Yağtu ve Ceylan Ertem gibi pek çok ünlü isim gerçekleşen paylaşımlara yorum yapmayı ihmal etmedi.

Burak Kaş 2017 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Seda Türkmen ile dünya evine girmişti fakat çift 2 sene sonra boşanma kararı almıştı. Boşandıktan 4 yıl sonra geçtiğimiz ay Oben Alkan ile Milano'da evlenen Bora Akkaş bu defa baba olacağını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.