Boncuk Yılmaz, Ateş Kuşları ile Yepyeni Bir İlki Yaşıyor! Boncuk Yılmaz Öyle Bir Şey ile Gündem Oldu Ki!

Boncuk yılmaz adını pek çok projede duyurmuştu. Netflix dijital ortamında yayınlanan ve oldukça popüler olan proje, Zeytin Ağacı hem Türkiye’de milyonların sevgisini kazanan hem de yurt dışında çok fazla sevilen bir proje oldu. Yurt dışında Another Self ismiyle çok fazla sevilen aynı zamanda geniş bir izleyici kitlesine hakim olan projede çok usta oyuncular yer alıyor.

Boncuk Yılmaz unutulmaz roller de adını duyurmuştu. Sıla dizisindeki Narin karakteri ve Çukur dizisinde yer aldığı Sevgi karakterleri ile son zamanların en popüler isimlerinden bir tanesi haline gelmişti. Daha sonraları dijital platformlarda adını duyuran güzel oyuncu şimdi bambaşka bir proje ile şaşırtacak.

Boncuk Yılmaz'ın Kariyerindeki Son Nokta!

Son dönemin en büyük çıkışını ise Ateş Kuşları ile yapan oyuncu, kariyerindeki son nokta ile hayranlarını oldukça şaşkına çevirdi! Ateş kuşları yayına girdiği ilk günden beri seyircinin büyük ilgisi ve merakı ile karşılaştı. Sokak çocuklarının mücadelesi olarak akıllara kazınan ve Boncuk Yılmaz'ın Nazmiye karakterine hayat verdiği projesi reytinglerde de yüzleri güldürmeyi başardı!

Boncuk yılmaz olaylar karşısında ola neşesini ve gülümsemesini yitirmeye Nazmiye karakterine can verirken, gerçek dünyada da aynı kriterleri taşıdığını ifade etti. Oyuncu kendisini etkileyen hu karakterin kendisine de çok benzediğini söylerken, aynı zamanda hikâyeden çok fazla etkilendiğini de söylemeden geçemedi!

Kariyer basamaklarında en önemli rolünün Nazmiye karakteri olduğunu savunan oyuncu çukur dizisindeki rolü ile de oldukça beğeni toplamıştı. Ateş kuşları ile ekranlara dönen ve dijital ortamda da beğeni toplayan oyuncu, kendi karakterinin de olduğu Nazmiye karakterinin kendisinde derin duygular uyandırdığını da söylemeden geçemedi!