Bob Dylan’a 1965'te 12 Yaşındaki Kızı Taciz Ettiği İddiasıyla Dava Açıldı

Manhattan Yüksek Mahkemesi'ne geçen hafta (13 Ağustos) sunulan mahkeme belgelerinde davacı, gerçek adı Robert Allen Zimmerman olan Dylan'ın Chelsea Apartmanı'nda ve Chelsea Otel'de kendisini defalarca taciz etmesinden önce uyuşturucu ve alkolle suçlandığını iddia etti.

Sayfa Altı raporlarına göre kadın, saldırı, darp, sahte hapis ve duygusal sıkıntıya yol açtığını iddia ediyor.

İddiaya göre dava, Dylan'ın "Nisan ve Mayıs 1965 arasındaki altı haftalık bir süre boyunca davacı ile arkadaş olduğunu ve duygusal bir bağ kurduğunu" ve bunun "cinsel olarak taciz etme ve taciz etme planının bir parçası" olduğunu iddia ediyor. .

Dylan'ın bir sözcüsü The Independent'a şunları söyledi: "56 yıllık iddia doğru değil ve şiddetle savunulacak."

Davada ayrıca Dylan'ın "[sözde kurbanın] cinsel istismar amacıyla yaptığı ketlenmeleri azaltmak, uyuşturucu, alkol ve fiziksel şiddet tehditleri ile birlikte onu duygusal olarak yaralanmış ve psikolojik olarak yaralamak için bağlantı kurduğu iddia ediliyor”.

Mağdur olduğu iddia edilen kişi ayrıca istismarın "kalıcı ve kalıcı nitelikte olan ve davacıyı düzenli faaliyetlerine katılmaktan alıkoyan" depresyon, alçakgönüllülük ve kaygıya neden olduğunu iddia ediyor.

Belgeler, New York Çocuk Mağdurlar Yasası'nın “geriye bak” penceresinin kapatılmasının arifesinde, mağdur olduğu iddia edilen kişi adına mahkemeye sunuldu. Yasa, çocuklukta istismar mağdurlarının iddia edilen saldırganlara karşı iddiaların kaç yaşında olduğuna bakılmaksızın dava açmasına izin verdi.

Dava, J.C.'nin istismardan depresyon, endişe, ayrışma ve diğer uzun süreli etkilerden muzdarip olduğunu söylüyor.

Dava tazminatı belirtmiyor, ancak istenen miktarın alt mahkemelerin sınırlarını aştığını söylüyor.

1963'ten beri üç düzineden fazla albüm çıkaran ve Amerikan müziği üzerindeki "derin etkisi" nedeniyle 2008'de Pulitzer Ödülü'ne layık görülen Dylan, 1965'te "Bringing It All Back Home" ve "Highway 61 Revisited" adlı iki albüm çıkardı.

Davası, NY1'e göre, çocuk cinsel istismarı için zaman aşımını değiştiren ve New York'taki yetişkinlerin 1970'lere ve daha öncesine dayanan iddialarda bulunmalarına izin veren Çocuk Mağdurlar Yasası inceleme penceresinin son tarihinden bir gün önce açıldı. .

10 Grammy Ödülü kazanan Dylan, iddia edilen suçtan üç ay sonra, Ağustos 1965'te altıncı albümü (Highway 61 Revisited) yayınladı. Aynı yılın Kasım ayında ilk eşi model Sara Dylan ile evlendi ve 1977'de boşandılar. Daha sonra 1986'dan 1992'ye kadar Carolyn Dennis ile evlendi. Dylan, 1988'de Rock and Roll Onur Listesi'ne girdi.