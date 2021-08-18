Japonya’da Denizaltı Yanardağı Yeni Ada Yaratıyor

Yeni ada, Pasifik Okyanusu'ndaki ıssız bir ada olan Minami Ioto'nun yaklaşık 31 mil güneyinde, Japonya'nın Ogasawara grubunun en güneydeki adası olacak.

Sahil Güvenlik tarafından 16 Ağustos'ta havadan gözlemlenen hilal şeklindeki adanın çapı yaklaşık 0,62 mil.

Bugün erken saatlerde Japon Sahil Güvenlik, yeni adanın fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı.

Sahil Güvenlik tarafından yayınlanan bir açıklamada, Tokyo Teknoloji Enstitüsü'ndeki Volkanik Akışkan Araştırma Merkezi'nden Profesör Kenji Nogami, adanın etrafındaki suda renk değişikliğinin aktif hidrotermal aktivitenin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Yeni adanın çoğunun pomza ve volkanik kül birikintilerinden oluştuğunun düşünüldüğünü de sözlerine ekledi. Okyanus aktivitesi ve dalgaların tekrar tekrar kamçılanmasıyla, adanın büyük olasılıkla aşınıp küçüleceğini söyledi.

Sahil Güvenlik, 1904, 1914 ve 1986'da Japonya'daki denizaltı volkanik patlamalarının hepsinin geçici olarak ada oluşumuna yol açtığını, ancak hepsinin sonunda aşındığını ve ortadan kaybolduğunu söyledi.

Mainichi Shimbun gazetesine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, volkanik patlamanın geçen hafta sonlarında başladığını ve yakındaki sularda duman ve büyük kül birikintileri hakkında uyarılar yayınladığı için önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine inanıyor.

Ancak en yeni ada ile volkanik aktivite ve lav akıntıları devam ederse, sonunda daha dayanıklı bir adanın oluşması mümkündür.

Mainichi Shimbun, yeni adaların ortaya çıkmasının, özellikle Japonya gibi 6.000'den fazla adadan oluşan ülkeler için jeopolitik açıdan önemli olabilse de, yeni adanın Minami Ioto'ya yakınlığı nedeniyle karasularında ve sınırlarda değişiklik gerektirmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Şu anda Japonya'da 47'si Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından sürekli izlenen 110 aktif volkan var.

Denizaltı yanardağı, ada zincirinin en güneyindeki adacık olan Güney Iwo Jima'nın yakınında bulunduğundan, uluslararası standartlarda doğal olarak oluşturulmuş bir ada olarak kabul edilirse, bölgedeki herhangi bir yeni ada Japonya'nın topraklarına eklenebilir.

Ancak konumu göz önüne alındığında, yeni adanın, yüzeyin üzerinde kalsa bile ülkenin karasularını veya münhasır ekonomik bölgesini etkilemesi olası değildir.