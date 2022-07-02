BM'nin Kalkınma Ajansı Başkanı Achim Steiner İle Soru-Cevap

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yöneticisi Achim Steiner Al Jazeera'ya “Kötü bir yerdeyiz ve işler kolayca daha da kötüye gidebilir” dedi.

Zengin gelişmiş ülkeler arasında, ihtiyaç patlasa bile kalkınma finansmanı ve insani yardımda kesinti yapma eğilimine dikkat çekti.

Gıda ve yakıt fiyatları son zamanlarda fırladı. COVID-19 pandemisinin ardından milyonlarca insan yoksullaştı. Gelişmekte olan ekonomiler büyük borç krizleriyle karşı karşıyadır. Ekonomik ve iklim değişikliği göstergeleriyle ilgili olarak açlık artıyor . Yemen gibi uzun süreli çatışmalar için insani çağrılar giderek daha fazla sağır kulaklara düşüyor. Steiner, Ukrayna'da yıkıcı bir savaşın şiddetlendiğini söyledi.

“Sadece 30 yıl önce Soğuk Savaş sonrası coşkusunun bizi bir anlamda tarihin ötesinde, daha akıllı, daha zeki, çatışmayı, savaşları ve istilaları bir yol olarak görmeyen bir dünyaya bakarken görmesi beni derinden endişelendiriyor. siyasi farklılıkları çözme konusunda" dedi.

Bu hafta Al Jazeera ile yaptığı görüşmede Steiner, UNDP'nin Ukrayna'daki yardım çabalarını ve BM'nin dönüm noktası olan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ndeki aksaklıklar , küresel bir durgunluğun siyasi krizleri nasıl tetikleyebileceği ve enerji krizinin taşınma planlarını bozup bozmadığı konusundaki görüşlerini tartıştı.

Al Jazeera: Geçen yıl konuştuğumuzdan bu yana dünya nasıl değişti ?

Achim Steiner: Akla gelen kelimeler karışıklık ve sıkıntı. Bozulma, çünkü COVID-19'un etkileri pek çok ülke ve ekonomide hâlâ etkisini gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla jeopolitik arenadaki ek zorluklar ve yakıt ve gıda maliyetleri açısından dünyadaki hemen hemen her ülkede artık oldukça belirgin dalgalanma etkileri nedeniyle sıkıntı.

Al Jazeera: Dünya çapında artan insani ihtiyaçları karşılamak için yeterince yapılıyor mu?

Steiner: En zengin uluslardan bazılarının bu krize daha fazla insani finansmanla yanıt vermeye çalıştığını gördük, ancak açlık çeken veya gıda açığı durumuna çok yakın olan insanların sayısı ikiye katlandı. İnsani yardım çağrılarının yeterli fon alamadığını görüyoruz. Ve böylece Yemen gibi ülkelerde, UNICEF ve Dünya Gıda Programı gibi BM kuruluşları, neredeyse maksimum seviyede olmamıza rağmen programlarını kısmak zorunda.

Al Jazeera: Ölümcül bir küresel salgından ve şu anda Ukrayna'da bir savaştan sonra, uluslararası toplumun yardım yorgunluğu olduğunu söyleyebilir misiniz?

Steiner: Bunun, ulusların, özellikle zengin olanların, ama aslında uluslararası toplumun, krizlerle başa çıkmak için uluslararası kurumlarla adım attığı bir an olduğunu düşünürdünüz. Ama henüz bunu mutlaka görmüyoruz. Finansman açığı, halihazırda büyük bir borç kriziyle karşı karşıya olan birçok gelişmekte olan ekonomiye ek likidite sağlamak için adım attığımız yavaş tempo. UNDP'de şu anda savunmasız durumda olan yaklaşık 80 ülkeyi tahmin ediyoruz.

Al Jazeera: Küresel ekonomi için ufukta büyük bir durgunluk görüyor musunuz?

Steiner: Salgın nedeniyle yoksullaşan milyonlarca insanımız var. Gelişmekte olan ülkeler şu anda hem finansal hem de mali sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda siyasi açıdan da son derece riskli bir dönemle karşı karşıyalar çünkü biliyoruz ki, ülkeler örneğin Sri Lanka'da olduğu gibi temerrüde düştüğünde, temel kaynaklara erişim Gıda, yemeklik yağ, hatta insanları ve malları taşımak için motosikletler için yakıt olsun, günlük tüketim kaynakları, bunlar sona erdiğinde ve insanlar aç kaldığında, çok hızlı bir şekilde siyasi bir krize girebilirsiniz.

El Cezire: Küresel bir salgın ve Avrupa'da büyük bir savaş yaşadığımız için BM 2030 kalkınma gündemini nasıl değiştirdi?

Steiner: Bence hiç kimse, bu zaman çizelgesinin tasarımında ve niceliksel göstergelerde hiçbir zaman hesaba katılmayan bir pandeminin ortasında, bazılarını yeniden düşünmek zorunda kalacağımıza şaşırmamalı. Bunlar basitçe elde edilemez. Ve bu anlamda evet, büyük bir aksilik yaşadık. Dünyada yine daha çok aç insanımız var, daha çok yoksul insanımız var. Şu anda gördüklerimizde hiçbir şey beni Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden vazgeçmemiz gerektiği sonucuna götürmez.