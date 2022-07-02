Katar'daki Dünya Kupası'nda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Uygulanacak

FIFA, bu yıl Katar'daki Dünya Futbol Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanılacağını onayladı .

Yeni teknoloji, oyuncu hareketlerini izlemek için bir uzuv izleme kamera sistemi ve topun içindeki bir sensör kullanıyor.

Ardından, taraftarların hakem çağrısını anlamalarına yardımcı olmak için turnuvadaki stadyum ekranlarında hızlı bir şekilde 3D görüntüler gösterir.

FIFA'nın hakemlere yardımcı olmak için yeni bir teknoloji tanıttığını görecek bir anlaşmazlıktaki üçüncü Dünya Kupası.

Optik izleme sistemi, bu yılın başlarında Abu Dabi'deki FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda denendi ve geçen Aralık ayında Katar'daki Arap Kupası'nda da test edildi.

Küresel kuruluşun Başkanı Gianni Infantino Cuma günü yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt teknolojisi, dünya genelinde uygulanan VAR sistemlerinin bir evrimidir." Dedi. VAR, Video Yardımcı Hakem'in kısaltmasıdır.

"Bu teknoloji, bu yıl Katar'a gidecek takımlar, oyuncular ve taraftarlar için en iyisini sağlamak için üç yıllık özel araştırma ve testlerin doruk noktasıdır ve dört gözle beklediğimiz için FIFA bu çalışmadan gurur duyuyor. 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin faydalarını gören dünya," diye ekledi.

Gol çizgisi teknolojisi, 2010'daki kötü şöhretli bir hakem hatasından sonra Brezilya'daki 2014 turnuvası için hazırdı. 2018'de, Rusya'da hakemlerin oyunu değiştiren olayları yargılamasına yardımcı olacak bir video incelemesi yayınlandı.

Yeni ofsayt sistemi, 2018 Dünya Kupası'nda ofsaytlarda önemli hatalardan kaçınılmasına rağmen, şu anda VAR sistemiyle alınandan daha hızlı ve daha doğru kararlar vaat ediyor.

O zamandan beri Avrupa liglerinde, özellikle de VAR yetkililerinin marjinal çağrılar için oyuncular üzerinde ekranda çizgiler çizdiği yerlerde tartışmalar alevlendi. Küçük marjlar nedeniyle “koltuk altı ofsaytları” olarak alay edildiler.

FIFA'nın hakemlik programını yöneten ve teknoloji öncesi dönemde 2002 Dünya Kupası finalinde çalışan Pierluigi Collina, “Bu araçlar oldukça hassas olsa da, bu doğruluk geliştirilebilir” dedi.

Katar'daki her stadyumun çatısının altında, her oyuncunun vücudundaki 29 veri noktasını saniyede 50 kez izlemek için senkronize edilmiş 12 kamera olacak. Veriler yapay zeka ile işlenerek VAR yetkilileri ekibine uyarı verilen 3 boyutlu bir ofsayt çizgisi oluşturulur.