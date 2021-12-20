Bizim Hikaye Yeni Ülkesinde Yayına Başlayacak

Yaklaşık olarak 4 sene önce Fox TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Bizim Hikaye isimli televizyon dizisi projesi Güney Amerika ülkelerinde yayın hayatına devam ediyor. Başrollerinde iki usta oyuncu Burak Deniz ile Hazal Kaya'nın bulunduğu dizinin bir ülkede daha yayınlanacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Çok yakında Bolivyalı izleyicilerin karşısına çıkacak olan Bizim Hikaye isimli yapım, Amerika Birleşik Devletleri projesi olan Shameless uyarlaması olarak ekranlarda yer almıştı. Medyapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkan dizi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamıştı. Burak Deniz ile Hazal Kaya isimli oyuncuların başrolleri paylaşmış olduğu dizi oyuncuların uyumu ile beğeni toplamıştı. İki oyuncunun arasındaki kimya da dizinin başarıya ulaşmasında bir etken olarak gösterilmişti.

Filiz'in hikayesi Fox Tv'de dizi hayranları karşısına çıkan bizim hikaye isimli projede anlatılmış ve anneleri tarafından terk edilen 5 kardeşine bakmakla sorumlu olan ve alkolik babası ile mücadele eden genç bir kızın hayatı paylaşılmıştı. Bunun yanı sıra evin geçimini de sağlamak zorunda kalan Filiz'in aynı anda çok sayıda işte çalışması dizi hayvanların dikkatini çekmiş ve proje yayınlandığı dönemde Türk izleyicileri tarafından beğeni toplamıştı.

Dizi hakkında dikkat çeken birini diğer nokta ise projenin orijinalinde Türk aile yapısına aykırı olan çok sayıda sahne bulunmasına rağmen Bizim Hikaye isimli yapımın Türkiye'ye çok başarılı bir şekilde uyarlanması olmuştu. Bizim Hikaye dizisinin senaristleri Banu Kiremitçi Bozkurt, Hatice Meryem, Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars tarafından oldukça başarılı bir şekilde uyarlanmış ve dizi yüksek izlenme oranları elde etmişti.

Mayıs ayında 2019 senesinde final bölümü yayınlayarak izleyici kitlesine ve ekranlara veda eden dizi 2 sezon ve toplamda 70 bölüm olarak ekranlarda yer almıştı.