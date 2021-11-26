Bitcoin, Risk-Varlık Satışına Katılarak Rekordan %20 Geri Çekildi

Bitcoin, korona virüsünün potansiyel olarak endişe verici yeni bir türü, tüccarları dünya genelinde riskli varlıkları boşaltmaya teşvik ettiğinden, bu ayın başlarında kaydettiği rekor seviyeden %20 düştü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi Cuma günü %9 düşerek 53.552 dolara düştü. İkinci en büyük dijital para birimi olan Ether 'den fazla düşerken, daha geniş Bloomberg Galaxy Crypto Index %7,7'ye kadar düştü.

Güney Afrika'da tanımlanan yeni bir değişken, Avrupa hisse senetlerinin Temmuz ayından bu yana en büyük düşüşü ve ABD hisse senedi göstergelerinin de düşük işlem görmesiyle küresel piyasalarda tasfiyeleri teşvik etti. Bitcoin, birçok kripto meraklısı tarafından finansal piyasadaki çalkantılara karşı bir korunma olarak giderek daha fazla görülmesine rağmen katliamdan kurtulamadı. Ve Bitcoin daha fazla ana akım kabul görmüş olsa bile, kripto para birimi hala vahşi dalgalanmalara eğilimlidir.

Baird'deki yatırım stratejisi analisti Ross Mayfield, "Bizim için, hala büyük bir risk varlığı" dedi. "İşler biraz korkutucu hale geldiğinde, satıcılar olacak."

Güney Afrika'da yeni bir Temmuz'da, Avrupa'yı beğeninin gibin bu yana en büyük düşüş ve ABD hissesi göstergelerinin de düşük sezonda sezonlarda bitirmeleri sürdü. Bitcoin, kripto para meraklısı tarafından verilen piyasadadaki çalıkantılara karşı bir korunma olarak daha fazla süreden uzaklaşmadan kurtulamadı. Ve Bitcoin daha fazla ana akım kabul edilmiş olsa bile, kripto para birimi hala travmalara yönelir.

Baird'deki, "Bizim için, hala büyük bir risk yapısı" dedi. "İşler biraz canlanırken, sahneler olacak."

Bitcoin, bu ayın başlarında dijital varlık üzerindeki vadeli işlemlerle bağlantılı ilk ABD borsa yatırım fonu konusundaki coşkuyla yaklaşık 69.000 dolarlık bir rekora ulaştığından beri baskı altında. Şu anda, Eylül ayı sonundaki geri çekilmesi sırasında destek görevi gören 53.940 dolarlık 100 günlük hareketli ortalamasının yakınında oturuyor.

Kripto türevleri borsası FTX'te tezgah üstü ve kurumsal satışlar başkanı Jonathan Cheesman Cuma günü bir notta, “İronik olarak, dün öğleden sonra kripto piyasaları Noel Baba rallisi umutlarıyla oldukça iyimser görünmeye başladı” dedi. "Kesinlikle gergin bir hafta sonu olacak."

Her zaman olduğu gibi, boğalar daha fazla kurum ve perakende yatırımcının sanal para birimlerini kucaklayacağı görüşüne bağlı kalmaya devam ediyor.

Luno Pte.'de Asya-Pasifik başkanı Vijay Ayyar, "Bu, bir yükseliş trendi içinde bir piyasa tepkisi/düzeltme" dedi ve Cuma gibi opsiyonların sona erme günlerinin genellikle değişken olabileceğine dikkat çekti. 48.000 ila 50.000 dolar aralığına bir düşüşün daha endişe verici olabileceğini ve “daha ​​önce birçok kez gördüğümüz gibi bir Bitcoin yükseliş trendinde %20 gerilemenin normal olduğunu” söyledi.

Fairlead Strategies LLC'nin kurucusu Katie Stockton, Cuma günü yaptığı bir notta 52.900$ seviyesinin altında art arda iki günlük kapanışın 44.200$ yakınındaki bir sonraki destek seviyesine doğru daha derin bir geri çekilme riskini artıracağını söyledi. Ama bu satmak için bir sebep değil, dedi.