Kadına Yönelik Şiddetin Haritasını Çıkarmak

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. “Kadınlara yönelik şiddet” terimi, eş cinsel istismarı, cinsel taciz, insan ticareti, kadın sünneti (FGM) ve çocuk yaşta evlilik dahil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik erkek şiddeti biçimlerini kapsar.

Yeni Birleşmiş Milletler raporunda 13 ülkeden alınan verilere göre, COVID-19 salgını geçen yılın başlarında başladığından beri, her üç kadından biri kendilerinin veya tanıdıklarının bir tür şiddete maruz kaldığını söylüyor.

Perşembe ayrıca, bu yıl teması “Dünyayı Turuncu: Kadına Yönelik Şiddete Hemen Son!” olan 10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü'ne kadar uzanan 16 günlük aktivizmin başlangıcını işaret ediyor.

Aşağıdaki beş infografik, kadınlara yönelik erkek şiddetinin dünya çapında ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

Yakın partner istismarı

Dünya Sağlık Örgütü ve BM tarafından bu yıl yayınlanan bir rapora göre, yaklaşık her üç kadından biri şu anki veya eski partneri tarafından hayatlarında en az bir kez fiziksel, cinsel veya duygusal istismara uğradı.

UN Women'dan analiz edilen verilere göre, 15 yaşın üzerindeki kadın ve kızların yaklaşık yüzde 34'ünün bir partner tarafından istismar edildiği Afganistan'da durum en kötü durumda.

Kadınların ve kız çocuklarının en çok istismara uğradığı 10 ülkeden beşi Afrika'da. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 15 yaş ve üzeri kadın ve kızların yüzde 32'si birlikte oldukları partnerleri tarafından istismara uğruyor.

Kadın cinayeti

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) en son küresel cinayet raporuna göre, 2017'de yaklaşık 87.000 kadın öldürüldü. Yakın partner/aile bağlantılı cinayet oranı en yüksek Afrika'daydı.

Trafik işlemleri

UNODC'ye göre bilinen insan ticareti mağdurlarının çoğu, sırasıyla yüzde 46 ve 19 ile kadın ve kız çocukları. Kadınların yüzde yetmiş yedisi cinsel sömürü için, yüzde 14'ü ise zorla çalıştırma için kaçırılıyor. Kızların yüzde yetmiş ikisi cinsel sömürü için, yüzde 21'i zorla çalıştırma için kaçırılıyor.

Zorla çocuk evlilikleri

Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ve Güney Asya'da çocuk yaşta evlilikler öne çıkıyor.

Afrika'da, Nijer çocuk evliliğinin en yüksek yaygınlığına sahip, bugün 20 ila 24 yaşları arasındaki kadınların yüzde 76'sı 18 yaşından önce evlendirildi.

Güney Asya'da da yüksek oranda çocuk evliliği var, kızların yüzde 28'i 18. yaş günlerinden önce ve yüzde 7'si 15. yaş günlerinden önce zorla evlendiriliyor.