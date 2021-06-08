Bitcoin neden düştü? 8 Haziran 2021 Kripto Paralar neden düşüyor?

Bitcoin neden düştü? Kripto paralar neden düştü? Gece yarısı Bitcoin ve Kripto paralar dev çöküş başladı. Yüzde 5 ile 10 arasında değer kaybeden Bitcoin ve Kripto paralar neden düştü? Düşüş ne kadar daha sürecek!

8 Haziran 2021 Bitcoin ve Kripto para çöküşü!

8 Haziran Salı günü başta Dogecoin, Bitcoin, Chliz olmak üzere bir çok altcoin ve Bitcoin çöktü. Yükseliş trendine az bir süre kalan düşüş yatırımcıyı korkuttu. Özellikle Bitcoin düşüş ne kadar sürecek? Altcoinler neden düşüyor soruları cevap arıyor!

Bitcoin ve Kripto paralar neden düştü?

Bitcoin ve Kripto paralar uzmanların görüşüne göre Elon musk ve Çin hükümetin yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle tekrardan düşüş trendine girdi. Düşünün ne kadar daha süreceği ve nerede duracağı bilinmiyor.

Altcoinler neden düşüyor?

Son dakika 8 Haziran Altcoin çöküşlerinin sebebi Bitcoin kaynaklı. Bitcoin kan kaybetmesi nedeniyle Altcoinler de hızlı bir düşüş gerçekleştiriyor.

8 Haziran Bitcoin çöküşü büyük bir çöküşün başlangıcı mı merak ediliyor. Düşüş Bitcoin'de yüzde 5 seviyesinde olurken altcoinlerde yüzde 8 seviyesinde ilerliyor.