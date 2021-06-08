Çukur Selim Koçavalı üzdü! Öner Erkan hasta mı?

Çukur Selim Koçavalı üzdü! Final yapan Çukur dizisi final bölümüne konuk olan Öner Erkan hasta mı? Öner erkan hastalığı ne? Çukur Selim Koçavalı sağlık durumu nasıl?

Selim Koçavalı finale damga vurdu!

Her hafta pazartesi 4 sezondur rekorlar kıran ve bu sezon ortalarında ölerek diziden çıkan Selim Koçavalı finalde görüldü. Öner erkan canlandırdığı Selim Koçavalı karakteri saçları ve taktığı şapka hayranlarını üzdü. Öner Erkan hasta mı? Öner Erkan hastalığı ne sorusu cevap aradı!

Öner Erkan hasta mı?

Çukur Selim Koçavalı canlandıran Öner Erkan hasta olmadığı öğrenildi. Öner Erkan'ın hastalığı nedeniyle değil yeni bir dizide başrol olmaya hazırlandığı için saçlarını kazıttığı öğrenildi.

Çukur finalde Selim Koçavalı çok özlendiği görüldü. Yeni bir dizi için anlaşan Öner Erkan yeni sezonda ekranlarda olacak.