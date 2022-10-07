Benzin ve motorin zammı bitmiyor! 24 saatte 2 zam geldi, bir zam da bu gece geliyor

Artan petrol fiyatlari ile birlikte, araç sahiplerine kötü haberlerde gelmeye devam ediyor. Motorine gelen 2 günlük zam sonrasında bu gece de zam geleceği açıklandı. Benzin de aynı şekilde. Benzine de bu gece zam gelecek.

Artan petrol fiyatları sebebiyle, akaryakıt ürünlerinde zamlar devam ediyor. Petrol fiyatları düştüğü zaman herhangi bir firma indirim yapmazken, petrol fiyatları artar artmaz, art arda 2 zam yapmışlardı. Bugünde tekrardan zam geliyor. 24 saatte 2 lira 49 kuruş zam gelen motorine bu gece gelecek zamla birlikte 3 gün içinde 4 lira zam gelmiş olacak.

5 Ekim ve 6 Ekim gece yarısı gelen zamlara, 7 ekim tarihi de ekleniyor. 5 Ekim tariginde motorin 1.10 TL artarken, benzin 62 kuruş artmıştı. Ertesi gün ise motorin 1.39 TL zam geldi. Benzin ise aynı gün 74 kuruş zam geldi. Böylece 2 günde 2.49 lira motorine, 1.35 TL ise benzine zam gelmiş oldu.

Bu gece ise, motorine 1.53 TL zam gelecek. Benzinde şu an bir zam gözükmüyor. Motorin bu sayede 3 günde 4 TL üzerinde bir zam almış olacak ve 25 TL tekrar çıkmış olacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,62 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 25,64 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,60 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 25,62 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,75 TL

Motorin fiyatı: 25,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,74 TL

Motorin fiyatı: 25,77 TL