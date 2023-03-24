Birkan Sokullu Akşam Yemeğinden Sonra Görüntülendi!

Serkan Keskin ve Meriç Aral çifti ile buluşan ünlü oyuncu Birkan Sokullu kameralara takıldı ve sorulan sorulara yanıt verdi. Üç ünlü isim Arnavutköy'de bulunan bir mekanda buluştu ve çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Birkan Sokullu arkadaşlarıyla yemek yediklerini ve evlerine döndüğünü açıklarken dikkatleri üzerinde topladı.

Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne mezunu?

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu'nun kaç yaşında olduğu, kim olduğu, ne iş yaptığı, ne mezunu olduğu, daha önce hangi dizilerde yer aldığı, memleketinin neresi olduğu sosyal medyada ve arama motorlarında hayranları tarafından sıklıkla araştırılıyor.

İstanbul'da Bosna göçmeni bir ailenin oğlu olarak 6 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen Birkan Sokullu Türk oyuncudur ve bugüne kadar pek çok projede rol almıştır. Ünlü isim ortaokul ve lise eğitimi aldığı sırada basketbol ile ilgilenmiş ve Tekel Spor Kulübü’nde oynamıştır. Lisans eğitimine başlaması sonrasında basketbola ara veren Birkan Sokullu 2003 senesinde Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak ilk 3 arasında yer almıştır. Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nden mezun olan Birkan Sokullu modellik ve mankenlik de yapmıştır. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümünde de bir sene okuyan Birkan Sokullu henüz 21 yaşındayken annesini beyin kanaması nedeniyle kaybetmiştir.

Bu sıralarda yeni dizisi olan Yüz Yıllık Mucize isimli projede rol alan ünlü oyuncu Birkan Sokullu hikayede Ali Tahir isimli karaktere hayat vermektedir. Senaryosu Nuran Evren Şit tarafından yazılan ve yönetmenliği Hilal Saral tarafından gerçekleşen dizide Ebru Şahin ile Birkan Sokullu partnerdir. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayşegül Cengiz, Ecem Çalhan, Zerrin Tekindor, Yalçın Hafızoğlu, Necip Memili ve Gözde Seda Altuner gibi pek çok ünlü isim yer almaktadır.