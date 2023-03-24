Vakıfbank t.c kimlik numarası 0 2 4 6 8 olanlara ₺40.000 ödeme yapıyor

Vakıfbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları için kamu Bankası olan VakıfBank kimlik numarası üzerinden 40.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Vakıfbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada bireysel tüketici kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda acil ihtiyaç kredisi olarak 40.000 TL ödeme alabilecekler.

Vakıfbank kimlik numarası üzerinden yapmış olduğu Bu kampanyada t.c vatandaşı olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirirken ilk kredi taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunuyor.

Vakıfbank 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar t.c kimlik numarası üzerinden başvuru yapmak istiyorlarsa kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebilirler ve bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilir ve bu bankadan kredi almalarına olanak sağlanır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredileri başvurularında masrafsız ve gelir belgesiz kredi ödemesi alabilirsiniz. VakıfBank bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilirken aynı zamanda yüksek limitli borç kapatma kredileri de verilmektedir. Vakıfbank borç kapatma kredisi İhtiyaç Kredisi olarak verilecek ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak hemen kullandırılacak.