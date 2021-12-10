Bir Zamanlar Çukurova'ya Veda Zamanı Geldi

ATV ekranlarında 4. sezonu ile yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi senelerce çok başarılı bir yapım olarak izleyici karşısına çıkmayı sürdürüyor. Dizi hakkında elinden son bilgiler ise dikkat çekti ve detaylar merak konusu oldu.

Yayın hayatına başladığı ve izleyici kitlesi ile buluştuğu ilk günden bugüne kadar büyük değişimler geçiren Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyonda ise projesi ilk başladığı zamanda Uğur Güneş, Vahide Perçin, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış ile yoluna devam etmekteydi. Fakat bu sezonda ise yalnızca Hilal Altınbilek ana kadroda yer alıyor ve dizi bu şekilde yayın hayatını sürdürüyor.

Başrol oyuncularının yanı sıra yani rollerdeki oyuncular arasında da önemli ayrılıklar meydana geldi ve diziden art arda ayrılan oyuncular dikkat çekti. Melike İpek Yalova, Hande Soral, Esra Dermancıoğlu ve Selin Genç gibi ünlü oyuncular da Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yollarını ayırdı. Bu sebeple hikayesinde bazı farklılıklar yaşayan proje gelecek bölümleri ile merak konusu oldu. İzleyicileri şaşırtan durum ise diziden tekrardan ayrılık seslerinin gelmesi oldu.

Kulisten edinilen bilgilere göre Bir Zamanlar Çukurova yapımının gündeminde bazı karakterlerin projeyi veda etmesi var. Veda edecek söz konusu karakterlerinin kim olacağı ise henüz bilinmiyor fakat konu hakkında araştırmalar sürüyor. Züleyha isimli karaktere başarılı bir şekilde hayat veren Hilal Altınbilek'in yayınlanan son bölümde hastanede yaşam mücadelesi vermesi ise dizi hayranlarını meraka sürüklemişti.

Oyuncu, İstanbul'da sevgilisi Metin Hara ile birlikte görüntülenmiş ve dizi hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirmişti. Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesine yoğun bir tempoda devam edeceğini açıklayan ünlü oyuncu, ipuçlarını da izleyici kitlesiyle paylaşmıştı. Proje hakkında dinler son bilgilere göre ise Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda edecek oyuncular olabilir fakat bu isimler henüz bilinmiyor.