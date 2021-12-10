Star TV'den Annemizi Saklarken Kararı

Çarşamba akşamında Star TV ekranlarında birinci bölümünü izleyici kitlesi ile buluşturan Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesi sosyal medya paylaşımlarına göre birinci olmuştu. Etkileyici hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ilgi görmeyi hak eden bir yapım olarak öne çıkan Annemizi Saklarken, reyting oranlarında ise hayal kırıklığına uğratmıştı. Buna rağmen dizinin sonraki haftalarda yayınladığı bölümler ile izlenme oranlarını yükselteceği tahmin ediliyor.

Gelen sonuçlar karşısında Star TV yönetimi ise büyük bir şaşkınlık yaşamış ve dizi için daha iyi beklentileri olduğunu düşünmüştü. Çok sayıda seyirci kitlesi de dizinin daha iyi oranlar elde etmeyi hak ettiğini ifade etti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Yeni dizi hakkında gelen eleştiriler sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı ve oyuncuların sergilemiş olduğu performansların daha çok izlenme oranını hak ettiğini yazdı.

İyi oyunculuk performanslarının ve hikayenin dizi hayranları tarafından görülmediği yönünde eleştirilerde bulunan seyirci kitlesi, Annemizi Saklarken isimli dizi projesinin ilk bölüme göre daha yüksek sonuçlar hak ettiğini belirtti.

Kutsi ile Hande Doğandemir gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrollerde bulunduğu dizi Annemize Saklarken birinci bölümün az izlenmesi üzerine yeni kararlar aldı. Star TV yönetiminden art arda yeni kararlar geldi ve gelişmeler merak konusu oldu. Açıklanan bilgilere göre yeni dizinin haftanın farklı günlerinde ve farklı saatlerde tekrar bölümleriyle ekranlarda yayınlanacağı ifade edildi ve Pazar akşamı da dizinin yeniden yayınlanacağı aktarıldı.

Kanal yönetimi, yeni dizi Annemize Saklarken’in saat 20.00’de 12 Aralık Pazar akşamında seyirci kitlesi ile bir defa daha buluşacağının duyurusunu gerçekleştirdi. Bu şekilde dizinin daha fazla izleyiciye ulaşmasının sağlanacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra dizinin ikinci bölümünün ise 15 Aralık Çarşamba gününde ekranlarda olmaya devam edeceği açıklandı. Dizinin ikinci bölümünde izleyicilerden daha fazla ilgi gelmesi bekleniyor ve hikayenin de hareketleneceği tahmin ediliyor.