Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ile Hakan Sahneleri!

Bir Zamanlar Çukurova isimli dizi, 4. yeni sezonu ile ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor ve her hafta yeni bölümlerini ekranlara taşıyor. Perşembe akşamlarında sadık izleyici kitlesi ile yoluna devam eden dizi, oyuncu kadrosunda büyük bir değişim yaşamıştı. Her zamanki gibi iyi sonuçlar alarak yayın hayatına devam eden proje ilk 3 sezonundaki gibi yüksek reyting oranları almıyor fakat yine de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Barbaroslar ve Camdaki Kız gibi sevilen diziler ile rekabet halinde olan Bir Zamanlar Çukurova isimli ATV dizisi yeni oyuncu kadrosu ile birlikte ilgi çekmeye devam ediyor. Değişen hikayesi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Bir Zamanlar Çukurova isimli yapım, sadık izleyici kitlesi tarafından destek görmekte.

Projenin yeni sezonunda kadroya dahil olan İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek ile birlikte dizinin başrolünde yer alıyor ve adından sıklıkla söz ettiriyor. Hakan ile Züleyha karakterlerinin her yeni bölümde birbirlerine çok fazla yakınlaşması ise dizi hayranlarının sabrını zorlamaya başladı. Gözle görülür bir hal alan Hakan ile Züleyha aşkı çok fazla dikkat çekiyor.

Züleyha için Hakan karakteri hayatına girme yolunda ilerliyor ve yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Fakat izleyici kitlesi bu defa Hakan ile Züleyha ikilisini kolay bir şekilde kabul etmedi ve sosyal medya hesaplarında konu hakkında yorumlar yapıldı. Pek çok izleyici dizinin gidişatının bekleneni karşılamadığı şeklinde yorumlarda bulundu ve aşıkları henüz kabul edemediğini belirtti.

Kerem Alışık ile Hande Soral'ın projeye veda etmesi ardından Züleyha ile Hakan sahneleri hikayenin ana noktasını oluşturmuştu. Yeni çiftin güçlü bir duruş sergilemesi de dizini reyting oranlarını yükseltmede anahtar konumunda olarak görüldü. Senaristler de ikilinin ekranı uyumlarının beğeniyor ve diziyi sezon sonuna kadar başarılı bir şekilde devam ettirmeyi hedefliyor.