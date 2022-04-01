Bir Zamanlar Çukurova Zirvede, Mahkum Geride Kaldı!

Perşembe akşamları dizileri büyük bir rekabet içerisinde yayın hayatlarına devam ediyor ve her hafta zirvede yer alacak olan proje merak içerisinde takip ediliyor. Mahkum dizisi Fox TV ekranlarında izleyici karşısında çıkıyor ve uzun süredir birincilik koltuğunda oturuyordu. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra usta isim Talat Bulut da kadroya dahil olmuştu. Usta oyuncu Talat Bulut’ın dizinin oyuncu kadrosuna katılım göstermesi ile beraber dizide heyecan da artış göstermişti.

Bugüne kadar 15 bölümünü izleyici karşısına çıkaran Mahkum dizisi 16. yeni bölümünü 31 Mart Perşembe akşamında ekranlara getiremedi. Dizi tekrar bölümünü kanalda yayınladı ve bu durumda reyting oranlarında bir düşüş meydana geldi. Bir Zamanlar Çukurova isimli uzun soluklu proje Mahkum sonrasında genel olarak ikinci sırada yer alıyordu. Mahkum dizisinin bu hafta tekrar bölümünü yayınlaması ardından Bir Zamanlar Çukurova dizisi birincilik koltuğuna oturdu ve tekrar zirvede olmanın mutluluğunu yaşadı.

İbrahım Çelikkol ve Hilal Altinbilek gibi iki başarılı ve sevilen oyuncunun başrollerde yer aldığı proje finale doğru giderken elde ettiği bu sonuç ile motivasyonunu arttırdı. ABC1 kategorisinde 4.'lük elde eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi AB kategorisinde ise günü 6. olarak bitirdi. Bunun yanı sıra projenin 4. sezonunda da sonuçların gayet başarılı gözüktüğü şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yanı sıra Camdaki Kız isimli proje de sezon başında iyi sonuçlar alıyordu fakat mahkum dizisinin yayın hayatına başlaması ile ikincilik koltuğuna çekilmişti. Camdaki Kız tüm kişiler kategorisinde ikincilik koltuğuna oturdu ve ikinci sezon sonuna doğru iyi bir çıkış yapması sebebiyle dizi hayranlarını mutlu etti. Üçüncü sezonu ile ekranlarda yer alması beklenen dizi sevilen bir proje olarak izleyici karşısına çıkıyor.