Bir Zamanlar Çukurova Finale Doğru Yaşanan Gelişmeler

Yapımcılığı Burak Sağyaşar ve Timur Savcı tarafından gerçekleştirilen ve yapımı TIMS&B Productions imzalı olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi Perşembe akşamlarında 4. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Uzun soluklu olan proje rerşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olarak yayın hayatını sürdürürken İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek de sergiledikleri güçlü oyunculuk performansları ile izleyici kitlesini kendisine çekiyor. Dizi hayranları hikayesini beğendikleri dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü oyuncuları da merak heyecan içerisinde takip ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi geçtiğimiz hafta tüm kişiler kategorisinde reyting oranında zirvede yer almış ve büyük başarılara imza atmıştı. Geçtiğimiz hafta elde ettiği bu sonuç ile 4. sezonunda bile izleyici kitlesinin favorisi olmaya devam ettiğini gözler önüne seren proje bu gelişme ile adından söz ettirmişti. 7 Nisan 2022 tarihinde 131. bölümü ile ATV ekranlarında yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturacak olan dizi, titiz bir şekilde araştırılıyor.

Dizinin sezon sonunda final yapacağı biliniyor ve Bir Zamanlar Çukurova isimli projenin 131. yeni bölümünde yaşanacak olan gelişmeler merak içerisinde takip ediliyor. Dizinin yeni bölümünde Hakan'ı çıldırtan yeni bir gelişme yaşanacağı ve bu durum ile birlikte heyecanın tekrardan yükseleceği tahmin ediliyor.

Çolak karakterleri Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a geri gitme konusunda karar vermesi ile beraber çılgına dönecek ve konağı basarak dizinin yeni bölümüne damga vuracak. Bu sırada Fikret konağa gelecek ve Çolak karakterinin cezasına vermesi ile birlikte dengeler de değişime uğrayacak.

Hakan karakteri Züleyha'yı ikna edebilmek adına her yolu deneyecek fakat bu konuda başarılı olamayacak. İstihbarat için çalıştığını açıklayan Hakan farklı bir planla gerçek kimliğini söyleyecek fakat yinede Züleyha'yı ikna etmeyi başaramayacak.