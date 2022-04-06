TC Kimlik Numarasına Göre Ödemeler Önem Kazandı! Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlara 18.000 TL Ödeme Haberi Geldi

Kimlik numarası üzerinden ödeme alarak hızlı bir şekilde başvuru yapmak isteyen vatandaşlara 18.000 TL'ye kadar ödeme haberi geldi. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte bankalar üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde hızlı birşekilde yapıp, kredi sonucunu öğrenebilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak istiyorlarsa TC kimlik numarası üzerinden sorgulanacak olan banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Yapılacak olan başvurularda, düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak olan vatandaşlar, başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenip, aynı gün içinde kredi kullanımını gerçekleştirecektir.

Finansbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderirseniz, Finansbank'ın başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi veren Finansbank, yaptığı kampanyalarda düşük faizli işlem yapacak. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka kredi onayı alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra en yakın banka şubesine onaylı Mesaj ile ve kimliğiyle birlikte giderek, onaylanan tutarı kullanabilecek. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için ayrıca bankanın resmi internet sitesini kullanabilir.

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için 4425 numarasına mesaj göndermeleri durumunda kredi onayı verecek. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında Bankası birşekilde sizlere kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar, hemen söyleyecektir. Banka hesabı olan vatandaşlar ise bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak masrafsız, gelir belgesiz, hızlı birşekilde düşük faiz oranlarıyla, internet bankacılığı kredisi kullanabilir. Akbank Direkt uygulamasına girerek işlem yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için banka hesabı üzerinden internet şifresi oluşturması gerekiyor.