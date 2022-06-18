Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Hafızalara Kazınan Final

İlk olarak 4 yıl önce 13 Eylül 2018 yılında izleyici ile buluşan dram tarzındaki Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Vahide Perçin gibi ünlü isimler ile yola çıktı. Farklı senaryosu ve 1970'li yıllardan alınan hikâyesi ile izleyici tarafından çok sevilen dizi yayınlandığı günden bu yana Nazan Kesal, birçok ünlü ismi konuk etmiştir. Selin Genç, Sibel Taşçıoğlu, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Serpil Tamur gibi birçok ünlü ismi konuk etmiştir.

Bir Zamanlar Çukurova Nasıl Başladı?

İstanbul'da terzilik yapan Züleyha ve tamirci olan Yılmaz ile aralarında yaşanan aşk, onları başlarına gelen kötü bir olay nedeni ile Adana'ya kaçmak zorunda bırakır. Yılmaz'ın, Adana Çukurova'da Demir Yaman'ın çiftliğin de kâhya olan asker arkadaşı ile karşılaşması sonucu henüz evli olmayan Yılmaz ve Züleyha çiftinin hayatı değişir. Demir Yaman ile evlenmek zorunda kalan Züleyha ve onlardan intikam almak isteyen Yılmaz'ın hikâyesi ile başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Hülya Darcan, Hikmet Karagöz ve Turgay Aydın gibi usta isimlerde bir dönem rol aldı.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Reyting Şampiyonu

2018 yılından bu yana her perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi toplamda 141 bölüm çekildi. Her sezon reytingleri alt üst eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın oturuyor. Tims BProductions imzalı dizinin senaristi ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan yapıyor. Çekimleri Adana'da yapılan dizinin başrollerini bu güne kadar birçok oyuncu paylaşmış olsa da Hilal Altınbilek 4 sezon boyunca dizide kalarak reyting şampiyonluğunda büyük rol oynamıştır. Son bölümü 16 Haziran akşamı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova ekranlara bomba gibi bir final yaparak reytingleri al üst edip ekranlara ve sevenlerine veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova 'Veda'

Başarılı bir projeye imza atan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, hafızalara kazınan hikâyesi ile reytinglerden hiç düşmeyerek final yaptı. Birçok acının, hırs, intikam, aşk, hüzün ve sevincin yaşandığı Çukurova'da son bölüm yine heyecan dorukta idi. Betül ile Abdülkadir kaçış esnasında başarılı olur ancak Vahap yakalanacağını anlayınca çareyi kaçmakta bulur. Öte yandan Züleyha, Hakan'ın katilinin Suriye7de olduğunu öğrenmiştir. Fikret’ten de yardım alarak Abdülkadir ve Betül'ün peşine düşer. Yakalanan Betül ise hakim karşısına çıkar ve Hakan'ın katili olarak yargılanarak müebbet hapis cezasına çarptırılır. Abdulkadir’i de adalete teslim eden Züleyha Fikret ve Zeynep'in düğün hazırlıkları için elinden gelen yardımı yapmaya başlar.

Bir Zamanlar Çukurova Son Sahne Ve Veda

Dört sezon boyunca, oyuncu değişikliğine ve senaryonun değişmesine rağmen reytinglerde düşüş yaşamayan Bir Zamanlar Çukurova son sahnesi ile yüreklere sur serpti. Konakta Fikret ve Zeynep’in düğünü devam ederken Abdulkadir'in kardeşi Vahap'ın üstünde bombalar ile düğünü basması yürekleri ağızlara getirmiş ve acaba dizi kötü bir son ile mi bitecek sorusunu akıllara getirdi. Ancak Vahap'ın yakalanması üzerine korkulan olmadı. Çok duygusal biten Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son sahnesinde ise Züleyha'nın oğlu Yılmaz büyümüş ve doğup büyüdüğü Çukurova'nın ve Annesi Züleyha'nın hikâyesini film yapmıştır. Ve son sahnede ise çektiği bu film sayesinde Film festivalinde ödül alan oğul Yılmaz'ın gururu ekranlara yansır.