Yasak Elma Seda Karakteri Sezon Finaline Bomba Gibi Düştü

İnci Pars Özgürgün’ün Seda karakterine hayat verdiği dizinin son bölümünde neler yaşandı. Peki, İnci Pars Özgürgün kimdir? İnci Pars 1 Mart 1980'de Girne, Kıbrıs’ta doğdu. Türk oyuncu 18 yaşında 'KKTC' güzeli seçilen Pars; ilk oyunculuk deneyiminde 17 yaşındaydı. "Aşk ve Barış" adlı "Kuzey Kıbrıs" yapımında televizyon filmi aracılığıyla ünlenmiştir.

"Yasak Elma" Dizisiyle Geri Dönen Oyuncu İnci Pars’ın Şaşırtan Değişimi



2018 tarihinde eski "KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün" ile yaptığı evlilik sonrasında setlere kısa bir ara veren "İnci Pars" Fox TV’nin fenomen dizisi Yasak Elma dizisiyle setlere geri dönmüş oldu.

Bugüne kadar; Hayat Bilgisi, Harem, Yahşi Cazibe, Bin bir Gece ve Harem gibi önemli dizilerde oyunculuk yapan İnci Pars, konuk oyuncu olduğu reyting rekorları kıran 'Yasak Elma' dizisinde sezon finaline konuk olarak girdi.

Başarılı bir oyuncu olan dizide Şevval Sam’ın canlandırdığı ‘Ender’ karakterinin yakın arkadaşı ‘Seda’ karakterine hayat verdi. Oyunculuk kariyerine bebekle ara veren İnci Pars, uzunca bir aradan sonra ekranlara fenomen bir diziyle dönüş yaptı.

İnci Pars Setlere Geri Döndü!

Setleri çok özlediğini söyleyen oyuncu Pars basın mensuplarına açıklama yaptı; “Çok keyifliydi set. Çok özlemişim gerçekten. Evlilik sonrasında kızım dünyaya geldi derken, 5-6 yıl gibi bir ara vermiştim. Setler profesyonelleşmiş, daha hızlı bir çalışma ortamı var artık.

Eskiden bir sahneyi 4-5 saatte çekiyorken, şimdi 20 dakikada bitirdik. Önceki yıllara göre her şey daha kolaylaymış” ifadelerini kullandı. İnci Pars, “Eşiniz oyunculuk yapmanıza karşı mı?” sorusuna karşılık, “Hüseyin her konuda benim destekçim gerçekten. Allah onu yanımdan eksik etmesin.

Senaryoları birlikte okuduk. Onun da sevdiği bir işti zaten. Uzunca bir süreden sonra kendimi ekranda görünce, başa dönmüş gibi hissettim. Çok heyecan vericiydi!” diyerek yanımızdan ayrıldı.

Yasak Elma'nın Finaline Sürpriz Konuk Oyuncu!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve yıllara meydan okuyan, entrika şampiyonu dizisi 'Yasak Elma'. Pazartesi akşamı ekranlara bir süreliğine ara verecek ve pazartesi akşamki yeni bölümü ile sezon finali yapacaktır.

Ekran macerasına yazın kısa bir mola verecek olan dizinin bu son bölümüne sürpriz bir ismin konuk olacağı konuşuluyordu. Uzun süredir de ortalarda görünmemiş olan güzel ve başarılı oyuncu olan İnci Pars Özgürgün, Yasak Elma'nın pazartesi akşamı olacak olan sezon finalindeki sürprizlerinden biri olacak...

Yasak Elma Finale Mi Gidiyor, Son Bölüm Mü Olacak? Yasak Elma Bitiyor Mu, 6. Sezon Gelecek Mi?

Fox TV'de her bölümü ayrı bir heyecanla sahnelenen ve çok sevilen dizi Yasak Elma'nın final mi yoksa sezon finali bölümü mü olacağı merak konusu olmuş durumda. Bu yıl 5. sezonuyla ekranlara gelmiş olan dizisinin pazartesi akşamı final bölümüyle yayınlanacağı konusu tartışılıyor.

Peki, Yasak Elma gerçekten pazartesi akşamı bitiyor mu yoksa 6. sezonu da gelecek mi? Dizinin akıbeti oldukça merak konusu olmuştu. Başrollerinde Berk Oktay'ın, Eda Ece'nin ve Şevval Sam'ın yer aldığı "Yasak Elma" adlı dizi, pazartesi akşamı sezon finali yapacak ve yaz bitiminde 6. sezonuyla tekrardan ekranlara dönecektir.

Her hafta pazartesi akşamları saat 20:00 de ekrana gelen 'Yasak Elma' dizisi oldukça heyecanlı bir şekilde seven ve izleyen kitlesi tarafından bekleniyor. Son olarak Yahşi Cazibe'den ve daha birçok diziden daha tanıdığımız İnci Pars Özgürgün, sezon finali sahnesinde dizinin baş karakteri olan Ender'in arkadaşı olan Seda karakterine hayat verecektir!