Emekli Maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan Alan Kişileri İlgilendiriyor, Banka Sizlere 65.000 TL Limit Ayı

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Emekli vatandaşlar için yapmış olduğu kampanya hakkında duyuru paylaştı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, sizler de 65000 TL'ye kadar artık gelir belgesiz olarak, kredi veya borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Kamu bankalarının yapmış olduğu bu kredi kampanyasında özellikle diğer bankadaki olan borçlarınız için sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı sunulacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil kredi kullanabileceğiniz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlara emekli maaşlarını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda yüksek limitli kredi onayı vermektedir.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu bankası ve emekli Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde 65.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullandıracak. Emekli olan vatandaşların başvuru yapabileceği bu kredi kampanyasına katılabilmesi için emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması gerekiyor. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, banka kredi notu düşük olsa bile 65000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisini istedikleri zaman kullanabiliyor. başvuru yapmak için size en yakın banka şubesine gidebilir veya banka şubesine gitmeden hızlı bir şekilde internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi için bankaya başvuruda bulunabiliyor. Vakıfbank şubelerine giderek emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, sadece kimliğinizle birlikte 65000 TL 24 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak kredi almak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar kredi onayı almamız gerekiyor. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank

Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler emekli maaşını bu bankaya taşıyarak banka kredi notu düşük olsa bile hızlı bir şekilde banka tarafından kredi onayı alabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Halkbank şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek, yemekler için yapılan düşük faiz oranlarıyla 65000 TL ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.