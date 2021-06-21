Bir SMS ile Kredi Dönemi, 3 Banka Anlaştı, Hızlı Onay ve Nakit Desteği Başladı

SMS kredi, son zamanlarda bankalardan kredi almak isteyenlerin başvuru yaptıkları yöntemlerin başında geliyor. Kredi kullanmak isteyenler, SMS atarak bankadan ne kadar onay alacaklarını öğrenebiliyorlar. Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank yaptıkları yeni kampanya ile birlikte, SMS kredi başvurusu yapan kişilerin hemen onay alacağını duyurdu. Kredi başvurusu yapmak ise çok basit. Cep telefonunuzdan mesaj atarak hemen kredi onayı alabileceksiniz.

Kredi kullanmak isteyenler daha önceki başvurularında SMS ile ön onay alıyorlardı. Şimdi Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank mesaj atarak başvuru yapan müşterilerine hemen kredi sonucunu verecek. Bankaların bu konuda istediği ise, banka kredi skoru olacak. Banka kredi skoru uygun olan kişiler, Denizbank, Akbank ve QNB Finansbank'tan kendisine uygun olan bankayı seçerek, hemen kredi başvurusu yapabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar verilecek bu krediler, bireysel ihtiyaç kredisi olarak kullandırılacaktır.

Denizbank SMS Kredi

Denizbank üzerinden SMS kredi başvurusu için Kredim TC Kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, kredi notu uygun olması durumunda kredilerini hemen onay alacakladır. Alacağınız kredi onayı ile birlikte banka sizlere sonucu da hemen verecektir. Denizbank SMS ile kredi başvurusu yaptırdığı müşterilerde gelir belgesiz olarak kredi kullandıracağı için kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Denizbank SMS kredi başvurusu yapmak için, banka 7 gün 24 saat kredi başvurusu almaktadır.

Akbank SMS Kredi

Akbank SMS ile kredi başvurusu için Kredi TC KİMLİK yazarak 44 25 numarasına mesaj atabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 44 25 numarasına attıkları mesaj sonrasında, uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına atacaklardır. Akbank 50 bin TL'ye kadar kredi değerlendirmesi yapacaktır. 1200 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa, düşük faizli kredi kullanacaksınız.

QNB Finansbank SMS Kredi

3.banka olan QNB Finansbank, kolay bir şekilde, mesaj atan müşterilerine 1 dakika içinde kredi sonucu verecektir. Kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına gönderebilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden bu kredi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi onayı alabileceklerdir. 3 ay ertelemeli kredi kullanmak istediğinizi banka personeline söyleyebilirsiniz. SMS kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alan kişiler, banka şubelerindne veya bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirler.