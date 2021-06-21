Mevlana Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Mevlana Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı öğrenilen Mevlana isimli televizyon dizisi projesinin yeni sezon için hazırlıklarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Dizinin oldukça iddialı bir oyuncu kadrosu ile ekran hayatına başlayacağı öğrenilirken TRT 1 de dizileri ile dikkat çekti. Geride kalan kış sezonunda TRT 1'in ekranlara getirdiği tüm diziler oldukça öne çıkmış ve ekranların gözdesi olmuştu. Kış sezonunda başlayan diziler yeni sezonda da devam edecek iken kanalın yeni projeleri de hazırlıklarına başladı.

Oldukça etkileyici bir kadro ile yayınlanacak olan Mevlana dizisi TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak. Projenin başrolünde Hekimoğlu’nda başarılı performansı ile dikkat çeken Timuçin Esen olacak. Projenin Kale Film tarafından büyük bir bütçe ile hazırlıklarının devam ettiği öğrenilirken dizinin başrolünde Timuçin Esen'in olması da oldukça ilgi çekti. Mevlana isimli televizyon dizisi projesini yönetmen koltuğunda ise Can Ulukay’ın oturduğu öğrenilirken kadroya katılım gösteren yeni isimler de merak konusu oldu.

Yeni sezonda izleyici kitlesi ile buluşacak olan dizide Yusuf Çim ve İlker Aksum gibi iki başarılı oyuncular rol alacak. Projenin daha önce açıklanan kadrosunda ise Kaan Yıldırım, Baki Davrak, Ahmet Mümtaz Taylan, Ushan Çakır, Burç Kümbetlioğlu, Özlem Tokaslan, Mert Turak ve Mert Karabulut bulunuyor.

Dizinin hangi tarihte yayın hayatına başlayacağı da merak konusu olurken henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat Mevlana dizisi izleyicileri oldukça heyecanlı. Oyuncu kadrosunda da bir hayli etkileyici isimlerin bulunması dizinin kadrosunda iddialı bir şekilde hazırlandığını gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra oyuncu kadrosuna yeni oyuncuların da katılacağı hakkında yorumlar yapıldı ve Mevlana'ya katılacak oyuncuların kim olduğu merak konusu oldu. Dizinin çekimlerine Konya'da başlanması beklenirken kısa zaman içerisinde tüm kadronun tamamlanacağı da tahmin ediliyor.