Bir Küçük Gün Işığı Dila Gibi Anne Mi Olur? İzleyiciyi Ağlatan Performans!

Tuğçe Açıkgöz isimli genç oyuncu Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rol alıyor ve projenin ilk bölümlerinden itibaren dikkat çekiyor. Her ne kadar oyuncu, başrolde bulunmasa da sergilediği güçlü performans ile dizinin öne çıkan isimleri arasında gösteriliyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisi ile ismini geniş kitlelere duyuran başarılı oyuncu Tuğçe Açıkgöz, hayat verdiği karakter ile bütünleşmesi sebebiyle ilgi uyandırıyor. Dizide hayat verdiği Dila karakteri ile sevilmeyen bir kişi haline gelen Açıkgöz rolünü o kadar heyecanlandırıyor ki izleyici grubu o karakterin gerçek bir insan olduğunu düşünüyor.

Dila çocuk oyuncu olan Azra Aksu'nun hayat verdiği Güneş karakterinin gerçek annesi olarak dizide rol alıyor. Son bölümlerde kızının kendisini sevmediğini görüp ve bu durumu değiştirip kendisini sevmesi için ona ceza vermeye başlaması izleyici grubunu kızdıran bir durum olmuştu. Elbette bir çocuğun annesini sevmesi ise gönül işi olarak görülüyor. Çocuklar onlara nasıl davranılırsa ayna gibi bu davranışı yansıtıyor.

Kızı Güneş’in kendisini sevmesi için ona ceza veren Dila karakteri izleyici grubunu bazı zamanlarda ağlatıyor. Kızına çok kötü davranan bir anne olarak dizide performans sergileyen Dila, bu duyguyu izleyici kitlesine tam olarak geçirebiliyor. Projede Tuğçe Açıkgöz tarafından çok başarılı bir şekilde hayat verilen Dila karakteri adeta bir kalp sızısı haline geldi.

Elbette bunun bir dizi olduğu ve oyuncuların da rol yaptığı unutulmuyor fakat dizide rol alan anne ile kızın arasındaki sevgisizlik izleyici grubunun dikkatini çekiyor. Gerçek hayatta da Dila gibi annelerin olması ve masum çocuklara büyük eziyetlerin yapılması yürek sızlatıyor. Projenin 24 yeni bölümü 6 Mart Pazartesi gününde yayınlanacak ve Güneş'in kendisini sevmesi için Dila kızına verdiği cezaları iyice artıracak.