Tarım Kredi Markette şakır şakır indirim! Ayçiçek yağı, nohut, pirinç, peynir, çay ve et fiyatları yarı yarıya düştü!

Ayçiçek yağı, nohut, pirinç, peynir, çay ve et fiyatları yarı yarıya düştü! Tarım Kredi Markette şakır şakır indirim! Dar gelirli vatandaşı olan marketlerden birisi de Tarım Kredi Marketi oldu. Geçtiğimiz yıldan beri sunduğu indirimli ürünler ile vatandaşın yanında olan market birçok ürünü indirimli bir şekilde müşterileri ile buluşturuyor. Bunun yanında birçok ilde şubesinin olması da büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede yurdun dört bir yanından aldığı ücretlerle ayın sonunu nasıl getireceğini düşünen kimseler bir alternatif bulabiliyor. Başta temel gıda ürünleri olmak üzere market birçok farklı üründe haftalık olarak indirime gidiyor. İhtiyaç sahipleri eğer marketin yayınladığı indirim haberlerini düzenli olarak takip ederlerse her hafta yeni bir ihtiyaçları giderebilirler.

Tarım Kredi Markette İşte Yeni Ürünler

Marketin indirim 2 ile 14 Mart arasında ki indirimlerine baktığımıza yine oldukça cömert davrandığını görebiliyoruz. Üstelik market alımlarını deprem bölgesinde ki çiftçilerden yapacağını duyurdu. Böylece deprem bölgesinde ki zor duruma olan çiftçilerde market sayesinde bir nebze de olsa kalkınabilecekler. Bu açıklamasıyla market bir kere daha taktirleri toplamış oldu. Bu hafta gofret çeşitlerinde indirim var.

800 gramlık koliler halinde 40 TL’ye alım yapılabilir. Lipton poşet çay 73’lü paketleri ise 46 TL’den satılıyor. Tavuk kilogram fiyatları 38 TL’den raflarda bulunabiliyor. Sucuk kilogram fiyatı ise 220 TL’den başlıyor. 800 gram üzüm pekmezi ise 35 TL’den satılıyor.

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