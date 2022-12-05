Bir ilimizde daha petrol heyecanı yaşandı! Kazmayı vurduğu an şakır şakır petrol fışkırdı!

Kazmayı vurduğu an şakır şakır petrol fışkırdı! Bir ilimizde daha petrol heyecanı yaşandı! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gaziantep'te bir bölgede petrol araması yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı ile ilgili kısım yürürlüğe girdi. Öte yandan son olarak Manisa'da sulama amacıyla kuyu arandığı sırada kazmanın vurulduğu yerden petrol fışkırdı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgede petrol arayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, 61 bin 679 hektar yüz ölçümüne sahip alanda petrol aranmasına izin verildi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Manisa'da bir vatandaşın su kuyusu bulmak için kazdığı yerden yanıcı bir madde çıktığı görüldü. Örnek alınarak kontrol etmek amacıyla gönderildi. İncelemeler sonucusunda sıvının yüzde 6'sının petrol olduğu tespit edildi.

PETROL ARANACAK

Son Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Gaziantep'te bir bölgede petrol araması yapılacak.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı ile ilgili kısım yürürlüğe girdi.

KAZMAYI VURDUĞU AN PETROL FIŞKIRDI

Manisa'da sulama amacıyla kuyu arandığı sırada kazmanın vurulduğu yerden petrol fışkırdı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgede petrol arayacak.

EN ÇOK PETROL NEREDE ÇIKARILIYOR?

Türkiye'de en çok petrol Batman ve Diyarbakır'da çıkarılmaktadır.