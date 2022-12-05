Hesaplara PTT'den Ödeme Olacak! PTT Yaptığı Kampanyayı Açıkladı, Para İhtiyacınıza Çözüm Olarak Karşınızda...

PTT yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Ptt, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte özellikle vatandaşların kredi kullanmak istemeleri durumunda uygun faizlerle 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular da başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin bireysel müşteri olması ve banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak bireysel müşteri olmanız ve size en yakın PTT şubesini sadece kimliğinizle birlikte giderek Aktif Bank üzerinden kredi kullanmak istemenizi belirtmeniz gerekiyor. Ptt ve aktif Bank arasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemeleri verilmektedir.

Ptt kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini açıkladı. En yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek şartı ile birlikte ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak PTT'nin yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra kendi onbir haneli TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz yeterli. Bu şekilde yapılan kredi başvurularında, onay alan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi işlemlerini gerçekleştirebileceği kampanyalar hazırlandı. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi SMS ile onay almanız durumunda yine PTT şubelerine gidebilir veya evde iş adresinizden nakit kredi kullanmak için banka personeline bekleyebilirsiniz.