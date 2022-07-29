Binlerce Kişi Bekliyordu! 33000 TL İçin Bugün Ödeme Yapıldı!

Bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 33000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar, 33000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlarken, düşük faiz oranlarından yararlandırarak gelir belgesiz olarak nakit imkanı sunmaktadır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda ve banka kredi puanı yüksek olması durumunda ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabilmektedirler.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde kredi imkanından faydalanabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. 33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu, sizlere yapılacak pay, ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, bu kredileri hesaplarına mobil uygulama üzerinden alacaklardır.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Denizbank'ta olduğu gibi SMS atarak, ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi sonucunuzu hemen öğrenebilecek ve onaylanan bu krediye hemen hesabınıza yatıra bileceksiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderebilirsiniz. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verir, onaylanan krediyi de aynı gün içinde hesabınıza yatırır. Bankanın mobil uygulamasını kullanıyorsanız, mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere daha düşük faiz oranları ile birlikte hesaplarına ödemeler yapılmaktadır.