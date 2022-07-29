Eda Ece Yıldız Karakterine Özel Dizi Teklifini Kabul Etti Mi? Yıldız Yaşayacak Mı?

Genç ve güzel oyuncu Eda Ece, Yasak Elma isimli televizyon dizisi ile bir anda kariyer hayatında önemli bir çıkışa imza atmış ve seyircileri eğlendirmeye başlamıştı. Söz konusu dizide Yıldız isimli karakteri hayat veren ünlü oyuncu, bu dizi ile hafızalara kazındı ve Yıldız karakteri herkes tarafından çok sevildi. Yıldız karakterine çok şey borçlu olan Eda Ece her hafta Yasak Elma dizisinde replikleri ve hareketleri ile çok konuşuluyor. Söz konusu karaktere doğaçlamalar ile de şekil verdiğini ifade eden ünlü oyuncu, beş sezondur Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinde rol alarak performans sergiliyor. Sizler için Yasak Elma dizisinde uzun bir süredir rol alan ünlü oyuncu Eda Ece hakkında detaylı bilgileri ve Yıldız karakteri hakkında merak edilenleri haberimizin devamına yazdık.

Oyuncu Eda Ece uzun bir süredir rol aldığı Yasak Elma dizisinin gelecek sezonda ekranda olacağını belirtti fakat dizi hakkında üzücü haberi de seyirci kitlesine verdi. Projenin 6. sezonunun final dönemi olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Eda Ece, proje ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Dizide hayat verdiği Yıldız karakteriyle, replikleri ile ve her hafta karakteri canlandırma şekliyle çokça konuşulan ünlü oyuncu Eda Ece, bu sezonun Yasak Elma dizisinin son ve final sezonu olduğunu açıkladı. Daha sonra Yıldız karakteri hakkında kendisine yeni bir teklif geldiği konuşulan ünlü isim merak edenleri yanıtladı. Kendisine Yıldız karakteri hakkında yeni bir teklif yapıldığı iddialarını doğrulayan ünlü isim konu hakkında detayları paylaştı.

Yetenekli isim Eda Ece kendisine Yıldız karakteri için 8 bölümlük bir dijital dizi teklifi yapıldığını ifade etti. Fakat henüz teklifi kabul etmeye karar verip vermediğini açıkladı. Oyuncunun Yasak Elma dizisinin final yapması ardından farklı projeler ile kariyer hayatında farklı yöne hamleler yapması bekleniyor. Eda Ece'nin 8 bölümlük dijital dizi teklifini kabul edip etmeyeceği merak ediliyor ve konu hakkında açıklamalar gerçekleşiyor. Ünlü oyuncu Eda Ece, bu yönde bir teklifin olduğunu fakat henüz neticelenmediğini açıklarken ne hissettiğini bilmediğini de ifade etti. İzin süresinin hala bitmediğini açıklayan Eda Ece neler olacağına bakacağını anlattı.

Kendisine gelen teklifi henüz kabul etmediğini açıklayan ünlü oyuncu Eda Ece, yine de bu proje teklifinin kendisine geldiğini ifade etmiş oldu ve konu hakkında detaylar merak edildi. Bir grup izleyici ise Eda Ece'nin bu teklifi henüz kabul etmemesinin nedenlerini yazdı. Bu rolün oyuncunun üzerine daha fazla yapışmaması adına Eda Ece'nin çekingen davrandığı düşünülüyor. Ünlü isim bir süre daha Yıldız karakterini kendisiyle özdeşleştirmesinin iyi olup olmayacağını değerlendirecek ve bunun sonucunda bir seçim yapacak.

Eda Ece Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi?

İstanbul'da 1990 tarihinde doğan ünlü oyuncu Eda Ece Uzunalioğlu, Şişli Terakki Lisesi sonrası İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamlamıştır. Bugüne kadar pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 ile 2014 seneleri arasında Show TV dizisi olan Pis 7 isimli projede rol alan ünlü oyuncu, Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile hafızalara kazınmıştır. Ünlü oyuncu bu sıralarda dizinin yeni sezon için dinleniyor ve yeni teklifleri değerlendiriyor.