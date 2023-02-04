Yetişen şahane fırsatları kapacak, tam 3'te 1'ine kadar... BİM'e gelen ürünleri gören piyango vursa bu kadar sevinemez! Market önce saat ürünlerini kataloğunun birinci sayfasına yerleştirirken züccaciye ürünleri de ikinci sayfada boy gösterdi. Bu minvalde indirimli ürünlerin listesi milyonlarca vatandaşın aklında sabah saatleriyle birlikte önemli bir yer tutuyor!

BİM'e gelen ürünleri gören piyango vursa bu kadar sevinemez. Yetişen şahane fırsatları kapacak, tam 3'te 1'ine kadar düştü. BİM 3 Şubat 2023 aktüel kataloğu meraklıları için yine dopdolu bir halde görücüye çıktı. Milyonlarca kişi bu ürünlerin listesini arama motorlarında aramaya başladı. Züccaciye ve saat ürünlerinin başı çektiği kataloğ daha yayınlanır yayınlanmaz yoğun ilgiyle karşılaştı. İşte BİM 3 Şubat 2023 aktüel kataloğu kapsamljı ürün listesi...

BİM 4 ŞUBAT 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Dantel Detaylı Çekmece İçi Organizer

• ~31,5x42x15,5 cm

• Katlanabilir

Oduncu Gömlek

• Çocuk

• 10-11, 12-13 yaş

Mutfak Gereçleri

• Kare Süzgeçli Badya ~6 lt

• Kapaklı Kase ~4,25 lt

4’lü Çekmece İçi Organizer

• ~13x13x13 cm (2 adet)

• ~13x29x13 cm (1 adet)

Lüks Embos Battaniye

• ~200x240 cm

• Çift Kişilik

Paşabahçe Live Beautiful

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı

• ~32 cm

Çelik Saklama / Karıştırma Kabı

• ~24 cm

• Paslanmaz Çelik

Paşabahçe Live Beautiful

Melis Çay Seti

• 12 parça

haber24.com özel haber