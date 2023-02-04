Her soruda IQ'suna damping yaptırıyor! Yumurtanın üzerindeki sayıyı bulanın kaybettiği tek bir savaş bile yok! Bulmaca hazırlayan kişiler, kullanıcılar bu akıl oyununun başlarını döndüreceği konusunda meydan okuyor. Resimde yumurta aklarını yumurta sarısıyla birlikte görebilirsiniz. Yumurta akı ve sarısının her biri bir numara ile işaretlenmiştir. Yani görev, son yumurta akı ve sarı yığınındaki soru işaretini bir sayıyla değiştirmektir.

Yumurtanın üzerindeki sayıyı bulanın kaybettiği tek bir savaş bile yok. Her soruda IQ'suna damping yaptırıyor. Cevap oldukça basit ama zor olduğu için bu bulmacayı cevaplamadan önce resme çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Bir uyarı olarak, bu zeka oyununun cevapları sorunun hemen altında verilmiştir.

TEK TEK İNCELEYELİM

O halde her bir yumurta akı ve sarısına tek tek bakalım:

Seçenek 1: 1 Yumurta Beyazı ve İki Yumurta Sarısı

Seçenek 2: 2 Yumurta Beyazı ve İki Yumurta Sarısı

Seçenek 3: 1 Yumurta Beyazı ve Üç Yumurta Sarısı

Seçenek 4: 2 Yumurta Beyazı ve Üç Yumurta Sarısı

İŞTE ARANAN CEVAP

Resimdeki yumurta akı ve sarı sırasına dikkatli bakarsanız soru işaretlerinin yerini alacak sıradaki sayıyı tespit edebileceksiniz. Sayı serisinin oluşturulduğu kalıbı tanımlamanız gerekir.

Yani, bu zihinsel sınavın cevabı, 23 sayısının soru işaretinin yerini alacağıdır. İlk sayı yumurta akı, ikincisi ise yumurta sarısı anlamına gelir.

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