Saatinde yetişen torba torba alacak! BİM yaptı yine yapacağını! Lafta değil rafta indirimler başlıyor! Market bu hafta salı gününe özel yiyecek ve içecek ürünlerine ağırlık verdi. Pirinç, bulgur ve bakliyatta şahane indirim yarın sabah başlıyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri saatinde yetişen poşet poşet alacak. İşte BİM haftanın yeni kataloğu

BİM yaptı yine yapacağını! Lafta değil rafta indirimler başlıyor. Saatinde yetişen torba torba alacak. BİM market milyonların ilgisini çekecek kataloğu yayınlandı. Broşürde haftanın en iyi ürünleri indirimli olarak yerini aldı. BİM 31 Ocak 2023 aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BİM 31 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Seresfoods

Sweet Chili& Sriracha Sos

• Sweet Chili 300 g

• Sriracha 285 g

Saban

Pilavlık Bulgur

• 2,5 kg

Aknaz

Tam Yağlı Tost Peyniri

• 1500 g

Lezzet-i Efsane

Basmati Pirinç

• 1 kg

• Sürekli satışta

Gündoğdu

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri

• 1200 g

Pınar

Siyah Zeytin

• 1 kg

• 291-350 / kg

Eti Petito

Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği

Knorr

Zencefilli Zerdeçallı Domates Çorbası

Miskos

Çekme Helva

• 240 g

• Sade

• Antep Fıstıklı

Sanitta

Zeytin ve Pizza Baharatı

• Pizza Baharatı 130 g

• Zeytin Baharatı 50 g

Peros

Toz Deterjan

• 12 kg

• Beyaz

• Renkli

Finish

Bulaşık Makinesi Tableti

• 110'lu

Chef Seasons

Çedar& Pesto Aromalı Makarna Sosu

• 70 g

New Yorkers

Kurabiye

• 175 g

• Çikolata Parçacıklı

• Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu

Chef Seasons

İtalyan ve Akdeniz Usulü Salata Sosu

• İtalyan 260 g

• Akdeniz 270 g

Altınkılıç

Tam Yağlı Beyaz Peynir

• 500 g

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