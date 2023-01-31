BİM yaptı yine yapacağını! Lafta değil rafta indirimler başlıyor! Saatinde yetişen torba torba alacak!
Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında yer alan BİM salı ve cuma günlerine özel indirimleri başlatıyor.
Saatinde yetişen torba torba alacak! BİM yaptı yine yapacağını! Lafta değil rafta indirimler başlıyor! Market bu hafta salı gününe özel yiyecek ve içecek ürünlerine ağırlık verdi. Pirinç, bulgur ve bakliyatta şahane indirim yarın sabah başlıyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri saatinde yetişen poşet poşet alacak. İşte BİM haftanın yeni kataloğu
BİM yaptı yine yapacağını! Lafta değil rafta indirimler başlıyor. Saatinde yetişen torba torba alacak. BİM market milyonların ilgisini çekecek kataloğu yayınlandı. Broşürde haftanın en iyi ürünleri indirimli olarak yerini aldı. BİM 31 Ocak 2023 aktüel kataloğuyla satışa sunulacak ürünlerin listesini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
BİM 31 OCAK AKTÜEL KATALOĞU
Seresfoods
Sweet Chili& Sriracha Sos
• Sweet Chili 300 g
• Sriracha 285 g
Saban
Pilavlık Bulgur
• 2,5 kg
Aknaz
Tam Yağlı Tost Peyniri
• 1500 g
Lezzet-i Efsane
Basmati Pirinç
• 1 kg
• Sürekli satışta
Gündoğdu
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri
• 1200 g
Pınar
Siyah Zeytin
• 1 kg
• 291-350 / kg
Eti Petito
Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği
Knorr
Zencefilli Zerdeçallı Domates Çorbası
Miskos
Çekme Helva
• 240 g
• Sade
• Antep Fıstıklı
Sanitta
Zeytin ve Pizza Baharatı
• Pizza Baharatı 130 g
• Zeytin Baharatı 50 g
Peros
Toz Deterjan
• 12 kg
• Beyaz
• Renkli
Finish
Bulaşık Makinesi Tableti
• 110'lu
Chef Seasons
Çedar& Pesto Aromalı Makarna Sosu
• 70 g
New Yorkers
Kurabiye
• 175 g
• Çikolata Parçacıklı
• Kakaolu Fındık Kreması Dolgulu
Chef Seasons
İtalyan ve Akdeniz Usulü Salata Sosu
• İtalyan 260 g
• Akdeniz 270 g
Altınkılıç
Tam Yağlı Beyaz Peynir
• 500 g
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