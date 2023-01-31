Böylesi yok duyanın sevinçten ağzı kulaklarına varıyor! Gece yarısı hesaplara geçti! 5 banka çılgın ödemeyi duyurdu! Bankaların sunduğu nakit avans imkanları tam gaz devam ediyor. Bankalar yeni müşteri çekebilmek adına yeni teklifleri başlatıyor. Bu tekliflerden en dikkat çekeni de yüzde sıfır faiz imkanıyla nakit avans oldu. Son olarak 2 banka nakit avansta çığır açacak kampanyayı resmi internet sitesinde duyurdu. Öte yandan yüzde 1.36 faiz oranında başlayan nakit avans imkanları da diğer bankalarda sunuluyor.

Gece yarısı hesaplara geçti. 5 banka çılgın ödemeyi duyurdu. Böylesi yok duyanın sevinçten ağzı kulaklarına varıyor. Nakit avans imkanları vatandaşların en merak ettiği konular arasında birinci sırayı kaptı. Bankalar ay sonuna ve yeni aya özel yeni kampanyalarını müşterilere sundu. Sıfır ya da uygun faizle nakit para isteyenlere nakit avans imkanları adeta ilaç gibi geliyor. İşte bankaların duyurduğu son fırsatlar ve detayları

İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde sıfır

Vade: 5 ay

Nakit avans: 10.000 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde sıfır

Vade: 6 ay

Nakit avans: 10.000 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı %1,64

Aylık Taksit 988,71 TL

Toplam Ödeme 35.718,56 TL

ENPARA

Faiz Oranı %1,98

Aylık Taksit 1.057,19 TL

Toplam Ödeme 38.058,84 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %1,94

Aylık Taksit 1.049,00 TL

Toplam Ödeme 37.889,00 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı %1,79

Aylık Taksit 1.018,62 TL

Toplam Ödeme 36.670,32 TL

TEB

Faiz Oranı %1,64

Aylık Taksit 988,71 TL

Toplam Ödeme 35.718,56 TL

haber24.com özel haber