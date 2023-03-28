BİM 4 Nisan kataloğu evlere şenlik! Fiyatlar 27,50 TL, 13,25 TL, 11,50 TL ve 13,25 TL'ye sabitlendi! Poşetini alan koştu

Fiyatlar 27,50 TL, 13,25 TL, 11,50 TL ve 13,25 TL'ye sabitlendi! Poşetini alan koştu... BİM 4 Nisan kataloğu evlere şenlik! BİM, belirli günlerde yaptığı indirimlerle tüketicilerin beğenisini kazanan bir market zinciridir. 4 Nisan'da market raflarında yerini alacak olan indirimli ürünler listesini yayımladı. Bu haftaki katalogda ev aletlerinden bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli fiyatlar yer alıyor. İşte BİM aktüel 4 Nisan 2023 katalog fiyat listesi ve detayları:

Ev Aletleri Kategorisi

BİM, evde kullanılan birçok aletin fiyatını düşürüyor. Bu hafta, Elektrikli Süpürge, Ütü ve Blender gibi ürünlerde büyük indirimler var. Özellikle, ütüleyerek giysilerinizin daha pürüzsüz ve düzgün görünmesini sağlayan Ütü, BİM tarafından sunulan en iyi fırsatlardan biri.

Gıda Ürünleri Kategorisi

BİM, müşterilerine kaliteli gıda ürünleri sunar. Bu hafta da gıda ürünleri kategorisinde indirimler var. Makarna, Pirinç, Salça gibi temel gıda ürünlerinde indirimler sunulacak. Ayrıca, hafta sonu kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz peynir çeşitleri de bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak.

Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 139 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 99,50 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 79,50 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL

Pınar Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 79,50 TL

Danet Dana Yarım Kangal Sucuk 200 gr 54 TL

Namet Dana Kebap 150 gr 27,50 TL

Beşler Dana Macar Salam 240 gr 35,50 TL

Polonez Piliç Füme 150 gr 17,50 TL

Danet Dana Macar Salam 150 gr 31 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 59,90 TL

Erpiliç Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 1000 gr 54,50 TL

Lezita Dondurulmuş Ispanak ve Mozzarella Dolgulu Piliç Kroket 700 gr 49,50 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 135 TL

Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 13,25 TL

Veronelli Kalem Makarna 500 gr 11,50 TL

Veronelli Burgu Makarna 500 gr 11,50 TL

Veronelli Spagetti Makarna 500 gr 11,50 TL

Tunas Sade ve Kakaolu Tahin Helvası 850 gr 62,50 TL Primi eksik olana toplu para müjdesi verildi! Herkes İHYA olacak! 3.600, 5.000-5.975... Haber24 tek tek açıkladık! Queen Kağıt Havlu 3 Katlı 12'li 95 TL

Queen Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 24'lü 117,50 TL

Casilli Renkli Sütyen Slip Takım 99 TL

Asperox Ultra Yağ Sökücü Sarı Güç 1 Litre 29,75 TL

Mara Kaş Waxı 50 ml 26,75 TL

Golden Rose Renkli Maskara 44,50 TL

Golden Rose Lip Gloss 44,50 TL

Golden Rose Oje 17,50 TL

Newgen Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 33 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 35,50 TL

Mara Hızlı Oje Kurutucu 8 ml 34,50 TL

Metal Kutulu Mıknatıslı Makyaj Fırça Seti 89 TL

Mr.Green Desenli Bulaşık Süngeri 18,50 TL

Macromax Renkli Mikrofiber Bez 62,50 TL

Lipz Lip Balm 15 ml 22,50 TL

Angie El Kremi 75 ml 14,50 TL

Angie Vücut Spreyi 160 ml 29,50 TL

Tamam, aşağıda BİM'in 4 Nisan 2023 tarihli indirimli ürünleri listesi Türkçe olarak yer almaktadır: Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 139 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 99,50 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 79,50 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 gr 29,50 TL

Pınar Yarım Yağlı Süt 4x1 Litre 79,50 TL

Danet Dana Yarım Kangal Sucuk 200 gr 54 TL

Namet Dana Kebap 150 gr 27,50 TL

Beşler Dana Macar Salam 240 gr 35,50 TL

Polonez Piliç Füme 150 gr 17,50 TL

Danet Dana Macar Salam 150 gr 31 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 59,90 TL

Erpiliç Dondurulmuş Soslu Piliç Kanat 1000 gr 54,50 TL

Lezita Dondurulmuş Ispanak ve Mozzarella Dolgulu Piliç Kroket 700 gr 49,50 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 135 TL

Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 13,25 TL

Veronelli Kalem Makarna 500 gr 11,50 TL

Veronelli Burgu Makarna 500 gr 11,50 TL

Veronelli Spagetti Makarna 500 gr 11,50 TL

Tunas Sade ve Kakaolu Tahin Helvası 850 gr 62,50 TL Queen Kağıt Havlu 3 Katlı 12'li 95 TL

Queen Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 24'lü 117,50 TL

Casilli Renkli Sütyen Slip Takım 99 TL

Asperox Ultra Yağ Sökücü Sarı Güç 1 Litre 29,75 TL

Mara Kaş Waxı 50 ml 26,75 TL

Golden Rose Renkli Maskara 44,50 TL

Golden Rose Lip Gloss 44,50 TL

Golden Rose Oje 17,50 TL

Newgen Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 33 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 35,50 TL

Mara Hızlı Oje Kurutucu 8 ml 34,50 TL

Metal Kutulu Mıknatıslı Makyaj Fırça Seti 89 TL

Mr.Green Desenli Bulaşık Süngeri 18,50 TL

Macromax Renkli Mikrofiber Bez 62,50 TL

Lipz Lip Balm 15 ml 22,50 TL

Angie El Kremi 75 ml 14,50 TL

Angie Vücut Spreyi 160 ml 29,50 TL

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