Son dakika: Emekli maaşı alanlara ek ödeme onaylandı

Emekli maaşı alan vatandaşlar için onaylanan yeni ek ödemeler ile ilgili duyuru paylaşıldı. emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ödeme alabileceğiniz yeni ek ödemeler ile ilgili kamu bankaları tarafından Kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşları için gerçekleştirilen bu Kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisi almak isteyen emekli vatandaşları kendi bankaları üzerinden almış oldukları kredilerde düzenli olarak ödemeler yapmış olmaları durumunda tekrardan bu bankalardan ek ödemeli kredi başvurusu yapabilecektir. 3 kamu Bankası üzerinden yapılacak olan işlemlerde Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin özellikle banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri hemen aynı gün içinde yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvuru gerçekleştirecek onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve ödemelerinizi hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için özellikle de emekli maaşı hesapları üzerinden yapacakları işlemlerde maaş müşterisi olmaları durumunda Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatıracağını açıkladı.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden kullanacağınız ek ödemeli kredilerde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların uygun faizlerle işlemleri gerçekleştirilecek ve krediler hesaplara yatırılarak dilediğiniz zaman kullandırılacak. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler emekli maaşı hesabı üzerinde alacakları internet şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir. Mart ve nisan ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte krediler verilmektedir.