BİM 13 Aralık aktüel kataloğuyla mis gibi dedirtecek indirimler başladı! 1 kg fiyatını 54,50 TL'ye düşürdüler!

1 kg fiyatını 54,50 TL'ye düşürdüler! BİM 13 Aralık aktüel kataloğuyla mis gibi dedirtecek indirimler başladı! Milyonlarca kişinin dikkatini çekecek kataloğda özellikle yiyecek ve içecek ürünleri ön plana alınarak indirim yapıldı. Şimdi insanlar kataloğda başka hangi ürünlerin olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. BİM yine yaptığı yapacağını. Öyle bir kataloğ hazırladı ki görenler şaştı kaldı. Giyecek ve yiyecek ürünlerine ağırlık veren BİM marketler 13 Aralık aktüel kataloğuyla ürünleri tek tek rafa dizecek. İşte o ürünlerin listesi

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Efsane

Pilavlık Pirinç

• 5 kg

Balparmak

Yayla ve Ova Çiçek Balı

• 460 g

İçim

Süzme Taze Beyaz Peynir

• 500 g

Swissalps

Sütlü İsviçre Çikolatası

• 100 g

Queen

Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 24'lü

• 3 katlı

Queen

Havlu Kağıt

• 12'li

• 3 Katlı

Senfoni

Sıvı Sabun

• 3,6 L

• Sarı papatya

• Pembe gül

Loreal Paris

Kil Maskesi

• 50 ml

• Detoks Maskesi

• Siyah Nokta Karşıtı Maske

Piccolo Mondi

Çıngıraklı Bebek Çorabı

• 0-6 ve 6-12 aylık

Dream Air

Mum

• 120 ml

• Believe in Magic

• Make a Wish

Casilli

Simli Bralet

• 80-85 Beden

Rituel de Beaute

Oksijen Bubble Maske

• Gözenek arındırma

• Nemlendirme

Dermokil

Işıltılı Nemlendirici Maske

• 50 ml

Angie

El Kremi 30 ml +Lip Balm 15 ml

Dream Air

Bambu Çubuklu Oda Kokusu

• Believe in Magic

• Make a Wish

haber24.com özel haber