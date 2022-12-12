BİM 13 Aralık aktüel kataloğuyla mis gibi dedirtecek indirimler başladı! 1 kg fiyatını 54,50 TL'ye düşürdüler!
81 ilde açtığı on bine yakın şubeyle müşterilerine hizmet sunmaya devam eden BİM Marketler Zinciri yine çok konuşulacak indirimi başlattı.
1 kg fiyatını 54,50 TL'ye düşürdüler! BİM 13 Aralık aktüel kataloğuyla mis gibi dedirtecek indirimler başladı! Milyonlarca kişinin dikkatini çekecek kataloğda özellikle yiyecek ve içecek ürünleri ön plana alınarak indirim yapıldı. Şimdi insanlar kataloğda başka hangi ürünlerin olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. BİM yine yaptığı yapacağını. Öyle bir kataloğ hazırladı ki görenler şaştı kaldı. Giyecek ve yiyecek ürünlerine ağırlık veren BİM marketler 13 Aralık aktüel kataloğuyla ürünleri tek tek rafa dizecek. İşte o ürünlerin listesi
BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Efsane
Pilavlık Pirinç
• 5 kg
Balparmak
Yayla ve Ova Çiçek Balı
• 460 g
İçim
Süzme Taze Beyaz Peynir
• 500 g
Swissalps
Sütlü İsviçre Çikolatası
• 100 g
Queen
Parfümlü Tuvalet Kağıdı
• 24'lü
• 3 katlı
Queen
Havlu Kağıt
• 12'li
• 3 Katlı
Senfoni
Sıvı Sabun
• 3,6 L
• Sarı papatya
• Pembe gül
Loreal Paris
Kil Maskesi
• 50 ml
• Detoks Maskesi
• Siyah Nokta Karşıtı Maske
Piccolo Mondi
Çıngıraklı Bebek Çorabı
• 0-6 ve 6-12 aylık
Dream Air
Mum
• 120 ml
• Believe in Magic
• Make a Wish
Casilli
Simli Bralet
• 80-85 Beden
Rituel de Beaute
Oksijen Bubble Maske
• Gözenek arındırma
• Nemlendirme
Dermokil
Işıltılı Nemlendirici Maske
• 50 ml
Angie
El Kremi 30 ml +Lip Balm 15 ml
Dream Air
Bambu Çubuklu Oda Kokusu
• Believe in Magic
• Make a Wish
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