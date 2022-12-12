BİM 13 Aralık aktüel kataloğuyla mis gibi dedirtecek indirimler başladı! 1 kg fiyatını 54,50 TL'ye düşürdüler!

81 ilde açtığı on bine yakın şubeyle müşterilerine hizmet sunmaya devam eden BİM Marketler Zinciri yine çok konuşulacak indirimi başlattı.

Güncel 12.12.2022 - 12:15 12.12.2022 - 12:16 Alp Eren
BİM 13 Aralık aktüel kataloğuyla mis gibi dedirtecek indirimler başladı! 1 kg fiyatını 54,50 TL'ye düşürdüler!

1 kg fiyatını 54,50 TL'ye düşürdüler! BİM 13 Aralık aktüel kataloğuyla mis gibi dedirtecek indirimler başladı! Milyonlarca kişinin dikkatini çekecek kataloğda özellikle yiyecek ve içecek ürünleri ön plana alınarak indirim yapıldı. Şimdi insanlar kataloğda başka hangi ürünlerin olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. BİM yine yaptığı yapacağını. Öyle bir kataloğ hazırladı ki görenler şaştı kaldı. Giyecek ve yiyecek ürünlerine ağırlık veren BİM marketler 13 Aralık aktüel kataloğuyla ürünleri tek tek rafa dizecek. İşte o ürünlerin listesi

BİM 13 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Efsane
Pilavlık Pirinç
• 5 kg

Balparmak
Yayla ve Ova Çiçek Balı
• 460 g

İçim
Süzme Taze Beyaz Peynir
• 500 g

Swissalps
Sütlü İsviçre Çikolatası
• 100 g

Queen
Parfümlü Tuvalet Kağıdı
• 24'lü
• 3 katlı

Queen
Havlu Kağıt
• 12'li
• 3 Katlı

Senfoni
Sıvı Sabun
• 3,6 L
• Sarı papatya
• Pembe gül

Loreal Paris
Kil Maskesi
• 50 ml
• Detoks Maskesi
• Siyah Nokta Karşıtı Maske

Piccolo Mondi
Çıngıraklı Bebek Çorabı
• 0-6 ve 6-12 aylık

Dream Air
Mum
• 120 ml
• Believe in Magic
• Make a Wish

Casilli
Simli Bralet
• 80-85 Beden

Rituel de Beaute
Oksijen Bubble Maske
• Gözenek arındırma
• Nemlendirme

Dermokil
Işıltılı Nemlendirici Maske
• 50 ml

Angie
El Kremi 30 ml +Lip Balm 15 ml

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Bambu Çubuklu Oda Kokusu
• Believe in Magic
• Make a Wish

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