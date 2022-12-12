Meclisten geçti! Yeni emekliye intibak müjdesi geldi! EYT'liler de alıyor!

EYT'liler de alıyor! Meclisten geçti! Yeni emekliye intibak müjdesi geldi! EYT’liler kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Türkiye Emekliler Derneği’nden de intibak çağrısı geldi. Dernek Başkanı Kazım Ergün, "EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz" dedi. Peki böyle bir düzenleme nasıl hayata geçecek? Kimi, nasıl etkileyecek? İşte yanıtı…

İLK İNTİBAK 2012’DE

Emeklilere intibak konusu yıllardır gündemde. 2000 yılı öncesinde emekli olanlar arasındaki maaş farklılıklarını gidermek için 2012 yılında intibak yasası çıkarıldı. Bu yasa ile tüm maaşlar yeniden hesaplanmış, yaklaşık 2 milyon SSK’lının gelirinde artış olmuştu. Bu artışlar Ocak 2013’ten itibaren maaşları yansıtılmıştı.

NEDEN İSTENİYOR?

Bu düzenlemenin ardından 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak talepleri gündeme geldi. Bu taleplerin altında yatan neden ise emekli maaşlarının 3 ayrı dönem baz alınarak hesaplama yapılması…

Emekli maaşları hesaplanırken 1999 öncesi, 1999-Ekim 2008 arası, Ekim 2008 sonrası çalışmalar için farklı hesaplama yapılıyor. Her üç dönemde de farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları kullanılıyor.

3 AYRI HESAPLAMA

İlk dönem olarak 1999'a kadar olan süreye bakılıyor. Burada aylık bağlama oranları yüksek olarak uygulanıyor ancak güncelleme katsayısı dışında başka katkı olmuyor.

1999 ile 2008 arasında yapılan ikinci dönemde ise aylık bağlama oranları düşse de büyüme oranı güncellemede kullanılıyor. 2008 sonrası dönem ise ayrı olarak hesaplanıyor. Burada da büyüme hızının yüzde 30'u alınırken, bir önceki yılın enflasyon oranı da maaş hesaplamasında ve güncellemede kullanılıyor.

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