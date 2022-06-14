Biden'ın Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'da tartışmalı bir durak ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Salman (MBS) ile beklenen görüşme de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya ilk gezisinin ayrıntılarını doğruladı.

Salı günü Biden yönetimi, daha önce ABD medyasında yer verilen gezinin 13-16 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşeceğini duyurdu. Biden, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'yı da ziyaret edecek.

Suudi Arabistan'daki durak - ve özellikle MBS ile görüşme - aday olarak ABD istihbaratının daha sonra veliaht prensle doğrudan bağlantılı olduğu gazeteci Jamal Khashoggi'nin öldürülmesinin krallığı bir "parya" yaptığını söyleyen Biden için bir gidişatı temsil ediyor. ”.

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de ülkenin İstanbul'daki konsolosluğunda bir grup Suudi ajanı tarafından öldürüldü ve parçalarına ayrıldı. Suudi yetkililer, önce Kaşıkçı'nın binayı terk ettiğini iddia etti, ancak daha sonra kamuoyu baskısı üzerine orada öldürüldüğünü kabul etti.

2019'da bir BM soruşturması , Kaşıkçı cinayetinin “kasıtlı yargısız infaz” olduğu sonucuna vardı.

Ancak Riyad, cinayetin veliaht prens de dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin onayı olmadan haydut ajanlar tarafından gerçekleştirildiği konusunda ısrar etti. MBS, cinayet emrini verdiğini veya önceden bilgi sahibi olduğunu şiddetle reddetti. Krallık ayrıca olayla ilgili birkaç vatandaşı tutukladı ve yargıladı .

Temmuz ayındaki ziyareti sırasında Biden'ın, yönetimi Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle teşvik edilen artan yakıt maliyetlerini ve Demokrat Partisine zarar vermesi beklenen ülke içindeki enflasyonu ehlileştirmeye çalışırken, Suudi petrol üretiminde bir artış sağlamaya çalışması bekleniyor.

Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, Biden'ın Cidde'deyken Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) artı Mısır, Irak ve Ürdün'ün bir toplantısına katılacağını söyledi.

Jean-Pierre, Suudi liderliğiyle ABD başkanının “bir dizi ikili, bölgesel ve küresel meseleyi tartışacağını” ve Riyad'ın o zamandan beri Husi isyancılara karşı savaşan bir koalisyona liderlik ettiği Yemen'de devam eden BM arabuluculuğundaki bir ateşkes de dahil olmak üzere, dedi.

Biden ayrıca, yeni ve gelecek vaat eden altyapı ve iklim girişimlerinin yanı sıra İran'dan gelen tehditleri caydırmak, insan haklarını ilerletmek ve küresel enerji ve gıda güvenliğini sağlamak da dahil olmak üzere bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini genişletme yollarını tartışacak" dedi.