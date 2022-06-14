Rusya, Severodonetsk'teki Ukraynalı Savaşçıları Silah Bırakmaya Çağırdı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kasabasındaki Azot kimyasal fabrikasına sığınan Ukraynalı savaşçılara Çarşamba günü teslim olma şansı verdiğini söyledi.

Yerel yetkililer, Rus güçlerinin yoğun bombardımanı altında yüzlerce Ukraynalı sivilin ve askerin fabrikayı mahvetmesiyle hem kasaba hem de Azot fabrikasının son haftalarda çatışmanın parlama noktaları haline geldiğini söyledi.

Rusya Salı günü yaptığı açıklamada, Çarşamba günü sivillerin gitmesine izin vermek için bir insani koridor açacağını söyledi ve Ukraynalı savaşçıları aynı anda “anlamsız direnişlerini durdurmaya ve silahlarını bırakmaya” çağırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı, "İnsanlık ilkelerinin rehberliğinde, Rus silahlı kuvvetleri ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin oluşumları, sivilleri tahliye etmek için insani bir operasyon düzenlemeye hazır" dedi.

Savunma bakanlığı, insani yardım koridorunun Çarşamba günü Moskova saatiyle 08:00 (05:00 GMT) ile 20:00 arasında uygulanacağını ve tahliye edilenlerin ayrılıkçıların elindeki Luhansk bölgesindeki Svatovo şehrine taşınacağını da sözlerine ekledi.

Severodonetsk'i Ukrayna'nın elindeki topraklara bağlayan Siverskyi Donets nehri üzerindeki tüm köprüler yıkıldı .

Rusya savunma bakanlığı teslim olma çağrısını duyuran açıklamada, Ukraynalı savaşçıları Azot fabrikasındaki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçladı. Moskova, Şubat ayında Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana Kiev tarafından reddedilen benzer suçlamalarda bulundu.

Ukrayna'daki yetkililer, Azot'un içinde saklanan 500'den fazla sivilin olduğunu belirterek, onları desteklemenin zor olduğunu ancak tesiste bazı rezervlerin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Luhansk'taki ayrılıkçı yetkililerin bir temsilcisi olan Vitaly Kiselyov, Azot fabrikasında yaklaşık 2.500 Ukraynalı ve yabancı savaşçının saklanabileceğini tahmin ediyor.

Savunma Bakanlığı, teklifini Kiev'e bildirdiğini ve yetkilileri teslim olma emri vermeye çağırdığını söyledi.

Rus ordusu, Ukrayna makamlarının Azot fabrikasından sivillerin Kiev kontrolündeki Lysychansk'a nakledilmesini talep ettiğini, ancak şehirleri birbirine bağlayan son köprünün yıkılmış olması nedeniyle tahliyenin mümkün olmadığını söyledi.

Azot (“Azot”) tesisindeki durum, daha önce yüzlerce savaşçının ve sivilin Rus bombardımanından sığındığı Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikaları yüzünden çıkan çatışmada şiddetle devam eden savaşları yansıtıyor. İçeridekiler sonunda teslim oldu ve Mayıs ayı ortasında Rus gözetimine alındı.

Ukrayna daha fazla silah istiyor

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, bazı Avrupalı ​​liderlerin "kısıtlı davranışlarını" eleştirerek bir kez daha Batı'dan ağır silahlar talep etti.

Zelenksyy, Salı günü Danimarkalı gazetecilere yaptığı yorumlarda, savaşın ancak topraklarında yalnızca Ukraynalılar kaldığında sona erebileceği konusunda ısrar etti.

Bunun ne kadar süreceği uluslararası desteğe ve “Avrupa devletlerinin liderlerinin kişiliklerine” “çok fazla” bağlıydı.

“Silah arzını çok yavaşlattığını” söylediği “bazı liderlerin ölçülü davranışları” olarak adlandırdığı şeyden pişmanlık duydu.

Zelenskyy, Batı'yı Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede ağır silahları teslim etmeye defalarca çağırdı.