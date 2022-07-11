Biden, Suudi Arabistan'a Yapacağı Ziyaretini Savunuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin , yönetiminin insan haklarına yönelik taahhütlerinde bir gerileme olduğu yönündeki eleştiriler üzerine savundu.

Cumartesi günü geç saatlerde Washington Post gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısında Biden, krallık ziyaretinin önemli olduğunu ve ABD'nin "güçlü ve güvenli" kalacağına dair güvence verdiğini söyledi.

Petrol zengini Arap ulusuyla ilişkileri “yeniden yönlendirmek ve kopmamak” istediğini de sözlerine ekledi.

Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti, 13-16 Temmuz tarihleri ​​arasında İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'daki durakları içeren daha geniş bir Orta Doğu turunun parçası.

Biden, “Rusya'nın saldırganlığına karşı koymalı, kendimizi Çin'i geride bırakmak için mümkün olan en iyi konuma getirmeli ve dünyanın önemli bir bölgesinde daha fazla istikrar için çalışmalıyız” dedi.

“Bunları yapmak için, bu sonuçları etkileyebilecek ülkelerle doğrudan ilişki kurmalıyız” diye ekledi.

"Suudi Arabistan bunlardan biri ve Cuma günü Suudi liderlerle bir araya geldiğimde amacım, temel Amerikan değerlerine sadık kalırken, karşılıklı çıkar ve sorumluluklara dayanan stratejik bir ortaklığı güçlendirmek olacak."

Uzmanlar, Biden'ın Cidde'deki ziyareti sırasında gündemin zirvesinin , Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan yakıt maliyetlerini ve enflasyonu ehlileştirme umuduyla Suudi petrol üretimini artırmaya yönelik bir baskı olacağını söylüyorlar.

Biden, Suudi Arabistan'ın "diğer OPEC [Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü] üreticileriyle petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için zaten uzmanlarımla birlikte çalıştığını" söyledi.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) krizini sona erdirmedeki rolünün yanı sıra, Suudi Arabistan'ın 2015'ten beri Riyad'ın Husi isyancılara karşı savaşan bir koalisyona liderlik ettiği Yemen'de devam eden ateşkese krallığın verdiği desteği de selamladı .

Retorik, ABD istihbarat topluluğunun Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı (MBS) gazeteci Jamal Khashoggi'nin öldürülmesiyle doğrudan ilişkilendirmesinden sonra, Biden yönetiminin uzun zamandır müttefikini dışlama vaatlerinden devam eden ayrılmanın bir parçası .

Biden, kampanya sürecinde Suudi Arabistan'ı Yemen'deki eylemleri ve Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle “parya” olarak nitelendirmişti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Kaşıkçı hakkındaki istihbarat raporunun ardından, Biden'ın krallıkla yakın bağlarını sürdüren selefi eski Başkan Donald Trump'ın yaptığı gibi artık doğrudan MBS ile çalışmayacağını da öne sürdü .

Ancak bu haftanın başlarında Washington, gezi sırasında Biden ile Kral Salman'ın “liderlik ekibi” arasında yapılacak ikili görüşmede MBS'nin de katılacağını doğruladı.

Biden, Washington Post'a, "Suudi Arabistan'a seyahat etme kararıma katılmayan birçok kişi olduğunu biliyorum" diye yazdı.