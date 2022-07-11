Nakit ihtiyacınızın olması durumunda dikkat! Bankalar 30.000 TL ödeme yapacak...

Bankalar üzerinden 30.000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyadan Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyuru paylaştı. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hızlı bir şekilde Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek kredi kullanabilir ve nakit kredi kampanyasına katılarak işlemlerini 5 dakika içerisinde SMS atarak yapabilir. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Yapı Kredi Bankası üzerinden yapmış oldukları bu Kredi başvurularında kendi kredi puanına göre işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sms ile veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden İstediğiniz zaman başvurunuzu yaparak Kredi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar acil ihtiyaçlarını kullanmak için kullanacakları 30.000 TL kredi kampanyasına cep telefonları üzerinden SMS atarak katılabiliyor. Sms ile başvuru yapmak için bireysel t.c kimlik aylık geliri yazarak 44 11 numarasına mesaj gönderebilirsiniz.

Yapmış olduğumuz kredi başvurusu sonrasında işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak kullanacakları bu kredilerde ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanması için 1400 ve üzerinde kredi puanı olması gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası ayrıca banka şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirebileceği ve duyurdu. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi bankası'nın güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir, başvurunuzu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde kredi onayı alabilirsiniz.