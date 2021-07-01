Beykoz'da Engelli Vatandaşlara Şiddet Uygulayan Saldırgan Gözaltına Alındı

Beykoz'da meydana gelen dehşet verici olayda saldırgan, engelli vatandaşlara sopa ile vurarak şiddet uygulamış ve tüm ülke tarafından tepki ile karşılanmıştı. Engelli vatandaşları darp eden şahsın daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılması infial yaratmış ne konu hakkında detaylar merak edilmişti. Son olarak Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazını kabul edildiği bilgisine ulaşıldı ve polis ekipleri Beykoz'da engelli vatandaşları sopa ile vurarak darp eden şüpheliyi gözaltına aldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Oğuzhan A. isimli saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına yönelik yaptığı itiraz Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı. Yapılan itirazı hakimlik kabul ederken şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da karar verildi. Alınan karar üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve saldırgan Paşabahçe Mahallesi'nde bulunan evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemler ardından Beykoz'da engelli vatandaşları sopa ile vurarak darp eden saldırganın yarın adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.

21 Haziran tarihinde üstü çıplak bir şekilde gündüz vakti eline sopa alarak İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan bir büfeye gelen 36 yaşındaki saldırgan, yaptıkları ile şoka uğratmıştı. Büfede oturan ve kendisini koruyamayacak şekilde tekerlekli sandalye kullanan Hasan Polat isimli engelli şahsa defalarca vurarak darbeden Oğuzhan A. isimli şahıs daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Büfede tekerlekli sandalye kullanan ve kendisine koruyamayacak şekilde engelli olan şahsa şiddet uygulayan saldırgan, kendisini durdurmak isteyen Osman Odabaş ve Volkan Gider’e de saldırmıştı. Daha sonra yaşanan korkunç olay ile ilgili müştekilerin şikayetçi olması üzerine şahıs gözaltına alınmış ve daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yapılan araştırmalarda ise şahsın “kasten yaralama”, “hayvan hırsızlığı”, “tehdit”, “yağma”, “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma” gibi toplamda 24 suç kaydı olduğu da belirlenmişti.