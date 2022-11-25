Beşiktaş'tan transfer bombası! Görüşmeler başladı! Taraftar çıldıracak!

Bu sezon başarılı bir performans sergileyen futbolcunun geleceği ile ilgili Sivasspor'dan TAKVİM'e çok özel bir açıklama geldi.

ÇALIMBAY'DAN 3-4 GÜNLÜK İZİN İSTEDİ

Oyuncunun eşi, Sivas'ta kesinlikle yaşamak istemiyor. Saba, teknik direktör Rıza Çalımbay ile birebir yaptığı görüşmede, "Ailemi çok özledim. Onlarla görüşmeliyim" demiş ve 3-4 günlük izin istemişti.

"DEVRE ARASINA KADAR KALACAK, SONRA GİDECEK"

Sivasspor Sportif Direktörü Kerem Atılmaz konuyla ilgili olarak TAKVİM'e özel açıklama yaparken, "Devre arasına kadar bizimle birlikte kalacak. Sonrasında ayrılacak. 25 Kasım - 10 Aralık arasında kampımız var. Kendisi bize ayrılmak istediğini söyledi. Yurt dışından teklifler var" diye konuştu.

"YURT DIŞINA TRANSFER OLACAK"

Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yapıp yapmadığı konusunda ise Atılmaz, "Bize, ailesini özlediğini ve hiç bu kadar uzak kalmadığını, bu sebeple de ayrılmak istediğini söyledi. Başakşehir ve Beşiktaş'tan bize bir teklif olmadı. Oyuncu ailesini özlemiş. Kararına saygı duyuyoruz. Bize yurt dışına gideceğini söyledi. Biz de oyuncunun yerine başka bir futbolcuyu transfer edeceğiz" açıklamasını yaptı.