SÖZLEŞMELİYE KADRO VERİLDİ! Sözleşmeli personel ve 4D’li taşerona kadro tarihi verildi! Vatandaş bayram etti

Sözleşmeli personel ve 4D’li taşerona kadro tarihi verildi! Vatandaş bayram etti SÖZLEŞMELİYE KADRO VERİLDİ! Yaklaşık 650 bin civarında işçiyi, personeli kapsayan sözleşmelideki farklılıkları ortadan kaldıracak planlama bağlamında Pazartesi gününü işaret eden Bakan Bilgin “Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesini pazartesi günü açıklayacak” şeklinde konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığın oluşturduğu 2023 senesi bütçe sunumunda husus ile ilgili açıklamalar yapmış, Kasım ayı içerisinde çalışmanın tamamlanacağını söyleyerek “Sözleşmeli memurları bu ayın içersinde kadrolu duruma getireceğiz. Çalışmayı tamamladık” şeklinde görüş bildirmişti.

Sözleşmeliye Kadro Geldi Mi?

Sözleşmeliye kadro planlamasında taslak metin hazırlandı. Yapılacak son müzakerelerden sonra planlama Meclis'e gelecek ve yürürlüğe girecek. Böylece kamuda 4B kadrosunda çalışan sözleşmeliler kadro ile eş güdümlü yeni sosyal ve mali haklar verilecek.

Taşeron İşçi Ne Zaman Kadroya Geçti Mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen zamanlarda kamudaki taşeron işçilere dair gelen soruyu yanıtladı. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, detaylı sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını bildiren Bilgin, "Onların kadroya alınması husussu ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." demişti.