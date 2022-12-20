Beşiktaş’tan Ocak ayı transfer bombası geldi! Taraftarlar mest olacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yönetimle bir toplantı yaptığı ve bu toplantıda Ozan Tufan ismini verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetime, “Ozan Tufan’ı kadromda görmek isterim. Ancak bu transfer ekonomimizi etkileyecekse asla istemem. Ödemeler sekteye uğrayacaksa olmasın. Şartlar uygun olursa istediğim bir oyuncu. Orta sahaya takviye yapmamız şart” dediği öğrenildi.

Bursaspor altyapısında yetiştikten sonra 2015 yılında Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro’ya transfer olan Ozan Tufan, sonrasında Alanyaspor ve Watford formaları da giydi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe’den İngiltere Ligi ekibi Hull City’ye 3 milyon Euro’ya transfer oldu.

Süper Lig kariyerinde 191 maçta forma giyen Ozan, 21 gol ve 30 asistle 51 gole katkıda bulundu. Watford formasıyla Premier Lig’de 7 maçta gol ve asist üretemeyen tecrübeli futbolcu Fenerbahçe’de 182 karşılaşmada 21 gol ve 24 asiste imza attı.

65 kez A Milli Takım formasını giyen Ozan Tufan’ın Hull City ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha oyuncusu bu sezon Hull City formasıyla 21 maçta 4 gol attı.

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