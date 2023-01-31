Beşiktaş'ın son dakika transferi ifşa oldu! İtalya'dan ünlü yıldız geliyor! 12'den vurdular

Son dakika haberleri… Süper Lig’de bugün Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda stoper takviyesi yapmak için büyük bir uğraş veren Siyah-Beyazlılar’da flaş gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basını, Beşiktaş’la ilgili çok önemli bir iddiayı ortaya attı. Ünlü gazeteci Nico Schira, Siyah-Beyazlı yönetimin Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklifini yaptığını yazdı.

8 ŞUBAT’A KADAR SÜRE VAR

İtalyan basınından bugün çok flaş bir iddia geldi. Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Nico Schira, Beşiktaş’ın Sampdoria formasını giyen Omar Colley için resmi teklif yaptığını yazdı. Schira, “Beşiktaş, stoper Omar Colley için Sampdoria ile görüşmelere başladı. Türkiye'de kış transferleri 8 Şubat'ta sona erecek ve bir anlaşmaya varmak için daha çok zaman var” ifadesini kullandı.

İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Sampdoria’ya satın alma opsiyonlu kirala teklifinde bulundu. İtalyan kulübünün bu teklife sıcak baktığı ve iki kulüp arasında opsiyon pazarlıklarının sürdüğü ifade edildi. 2018 yılında Genk’ten 9.2 milyon Euro karşılığında Sampdoria’ya transfer olan 30 yaşındaki Gambialı futbolcu bu sezon Serie A’da 15 maçta forma giydi.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Son oynanan Atalanta maçında diz sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Omar Colley’in durumunun ciddi olmadığı belirtiliyor. Kariyerinde daha önce Finlandiya’da Kups ve İsveç’te Djurgarden formalarını da giyen tecrübeli futbolcu, Gambiya adına da 41 kez görev yaptı.