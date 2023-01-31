Bu SUV modeller 490 bin TL'nin çok altında satışta; Listede Mercedes, BMW, Volkswagen ve Audi de var

Listede Mercedes, BMW, Volkswagen ve Audi de var... Bu SUV modeller 490 bin TL'nin çok altında satışta. Araç almak için hazırda bekleyen çok sayıda kişi bulunuyor. Bu kişiler yeni otomobil almak isteyenlerin yüzünü güldürecek fırsatları takip ediyor. SUV model araç almak isteyenlere sunulan 490 bin TL altındaki fiyat seçenekleri oldukça fazla merak ediliyor. İşte SUV model araçlar içerisinde 490 bin TL altında satışa sunulan modeller ve fiyatları…

Sürpriz gelişmeleri yaşandığı bu günlerde araç almak isteyenler bunun için araç fiyat araştırması için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bazı araçlarda fiyatların yeniden yükselmeye başlaması sebebiyle araç almak isteyenleri büyük bir heyecan sardı. İkinci el araç piyasasında çok büyük indirimlerin yaşandığına da şahit oluyoruz.

SUV araçlarda çok büyük indirimler yapıldı. İkinci el ve farklı markaların sunduğu bu indirim seçeneklerini incelemeniz ve beğendiğiniz modeli satın almanız için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz. Bu listede ikinci el 490 bin TL altında bulunan araçlar sıralanıyor.

CAPTİVA HİGH FULL

432.000 TL

Yıl: 2010

KM: 130.000

Renk: Beyaz

İlan Tarihi: 30 Ocak 2023

İl / İlçe: Yozgat / Yerköy

DACİA DUSTER

478.000 TL

Yıl: 2016

KM: 57.000

Renk: Siyah

İlan Tarihi: 30 Ocak 2023

İl / İlçe: Hatay / Antakya

VW TOUAREG 2.5 TDİ

425.750 TL

Yıl: 2007

KM: 350.000

Renk: Füme

İlan Tarihi: 28 Ocak 2023

İl / İlçe: İstanbul / Bağcılar

2005 MODEL X5 3.0D

450.000 TL

Yıl: 2005

KM: 450.000

Renk: Siyah

İlan Tarihi: 30 Ocak 2023

İl / İlçe: İstanbul / Bağcılar

ML320

420.000 TL

Yıl: 2000

KM: 278.500

Renk: Gri

İlan Tarihi: 31 Ocak 2023

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