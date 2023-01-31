Bu SUV modeller 490 bin TL'nin çok altında satışta; Listede Mercedes, BMW, Volkswagen ve Audi de var
SUV model araç almak isteyenlere sunulan 490 bin TL altındaki fiyat seçenekleri oldukça fazla merak ediliyor.
Listede Mercedes, BMW, Volkswagen ve Audi de var... Bu SUV modeller 490 bin TL'nin çok altında satışta. Araç almak için hazırda bekleyen çok sayıda kişi bulunuyor. Bu kişiler yeni otomobil almak isteyenlerin yüzünü güldürecek fırsatları takip ediyor. SUV model araç almak isteyenlere sunulan 490 bin TL altındaki fiyat seçenekleri oldukça fazla merak ediliyor. İşte SUV model araçlar içerisinde 490 bin TL altında satışa sunulan modeller ve fiyatları…
Sürpriz gelişmeleri yaşandığı bu günlerde araç almak isteyenler bunun için araç fiyat araştırması için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bazı araçlarda fiyatların yeniden yükselmeye başlaması sebebiyle araç almak isteyenleri büyük bir heyecan sardı. İkinci el araç piyasasında çok büyük indirimlerin yaşandığına da şahit oluyoruz.
SUV araçlarda çok büyük indirimler yapıldı. İkinci el ve farklı markaların sunduğu bu indirim seçeneklerini incelemeniz ve beğendiğiniz modeli satın almanız için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz. Bu listede ikinci el 490 bin TL altında bulunan araçlar sıralanıyor.
CAPTİVA HİGH FULL
432.000 TL
Yıl: 2010
KM: 130.000
Renk: Beyaz
İlan Tarihi: 30 Ocak 2023
İl / İlçe: Yozgat / Yerköy
DACİA DUSTER
478.000 TL
Yıl: 2016
KM: 57.000
Renk: Siyah
İlan Tarihi: 30 Ocak 2023
İl / İlçe: Hatay / Antakya
VW TOUAREG 2.5 TDİ
425.750 TL
Yıl: 2007
KM: 350.000
Renk: Füme
İlan Tarihi: 28 Ocak 2023
İl / İlçe: İstanbul / Bağcılar
2005 MODEL X5 3.0D
450.000 TL
Yıl: 2005
KM: 450.000
Renk: Siyah
İlan Tarihi: 30 Ocak 2023
İl / İlçe: İstanbul / Bağcılar
ML320
420.000 TL
Yıl: 2000
KM: 278.500
Renk: Gri
İlan Tarihi: 31 Ocak 2023
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